Brad Pitt rend un doux hommage à ses enfants en acceptant un Oscar

Brad Pitt a adressé un adorable cri à ses six enfants lors de la sélection du meilleur acteur de soutien au Oscars le dimanche.

L’idole de matinée de 56 ans a remporté l’Academy Award pour son rôle de cascadeur Cliff Booth dans “Il était une fois à Hollywood” au Dolby Theatre de Los Angeles et lors de son discours d’acceptation, il a rendu hommage à ses enfants – Maddox , 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13, Vivienne, 11 et Knox, 11.

“C’est pour mes enfants, qui colorent tout ce que je fais, je t’adore,” dit-il en retenant ses larmes et en lui donnant un baiser. “Je vous remercie.”

Pitt est connu pour être très privé au sujet de ses enfants en public, donc c’était un doux moment qu’il a partagé avec eux car il est apparu visiblement émotionnel sur scène.

La star partage ses enfants avec son ex Angelina Jolie.

Dans les coulisses après sa victoire, on a demandé à Pitt quels conseils il donnerait à ses enfants s’ils voulaient suivre ses traces en tant qu’acteur.

“Écoutez, je veux qu’ils suivent leur bonheur”, répondit-il avec un sourire. “Tu sais, suis leur passion. Tout ce qui les intéresse le plus. Et puis je pense qu’il s’agit de guider comme tu peux. Mais ils doivent tout essayer et découvrir où se trouvent leurs passions.”

Pitt a également utilisé son temps sur le podium pour faire une déclaration politique au début de son discours en disant: “Ils m’ont dit que je n’ai que 45 secondes ici, soit 45 secondes de plus que le Sénat a donné à John Bolton cette semaine”, qui était un clin d’œil au procès de destitution de Donald Trump, où le Sénat américain a voté contre l’autorisation de témoins, comme Bolton.

#Oscars Moment: Brad Pitt remporte le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Il a remercié le réalisateur du film, Quentin Tarantino, d’être un phare de l’originalité dans l’industrie et a déclaré à la co-star Leonardo DiCaprio: “Je monterai sur vos queues de cochon n’importe quel jour, mec.”

Puis il a distingué les coordinateurs de cascades et les équipes de cascades pour tout leur travail acharné avant de remercier “toutes les personnes merveilleuses” qu’il “a rencontrées en chemin”.

“Écoutez, je suis un peu abasourdi. Je ne suis pas du genre à regarder en arrière, mais cela m’a obligé à le faire. Je pense à mes gens qui m’ont emmené au drive-in pour voir Butch and Sundance et faire le plein ma voiture pour venir ici “, a-t-il expliqué.

“Il était une fois à Hollywood, n’est-ce pas la vérité.”

Dans le film des années 60, Pitt’s Booth est le double cascadeur facile à vivre de la star de DiCaprio, Richard Dalton. Booth finit par rencontrer des membres de la famille Manson dans une finale imbibée de sang et de drogue.

Il s’agissait du deuxième Oscar de Pitt, qu’il a remporté en 2014 pour avoir produit “12 ans d’esclave”.

Pitt a également été nominé comme acteur pour “Twelve Monkeys”, “The Curious Case of Benjamin Button” et “Moneyball”. Il était également partant pour le gong convoité en tant que producteur pour “Moneyball” et “The Big Short”.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Les looks à couper le souffle qui ont vraiment fait tourner les têtes aux Oscars 2020