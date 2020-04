Brad Pitt se démène pour aider les frères de la propriété à rénover la maison d’un ami lors de la première de la reconnaissance de reconnaissance

Brad Pitt a toujours été passionné par l’architecture et le design, et il a prouvé qu’il n’avait pas peur de se salir lors de la première épisode de la nouvelle série HGTV «Property Brothers», «Celebrity IOU».

Il est probablement utile que ce ne soit pas seulement un projet passionnant pour l’acteur oscarisé, mais aussi pour un ami cher et associé de longue date. La nouvelle série suit Jonathan et Drew Scott alors qu’ils travaillent avec diverses célébrités pour surprendre quelqu’un d’important dans leur vie avec une rénovation domiciliaire.

Le maquilleur Jean Black est aux côtés de Pitt depuis qu’il a explosé dans les années 1990, travaillant à ses côtés sur 40 films. Alors, quand il a su qu’elle cherchait à agrandir son garage pour en faire une maison d’hôtes et un espace de travail pour elle, ce spectacle était le moyen idéal pour lui de réaliser cela.

En plus de cela, Pitt s’est personnellement impliqué dans les travaux de rénovation. Et en s’impliquant personnellement, nous voulons dire qu’il lui a donné cette touche supplémentaire qui l’a fait signifier beaucoup plus pour les deux en prenant un marteau et en descendant et en se salissant dans la boue pour l’aider à réaliser son rêve.

“Quand nous faisions de la démolition, il m’a battu à travers les murs. Comme, il a écrasé cette chose comme si personne n’était une affaire”, a expliqué Jonathan. ET le mois dernier. “C’était tellement cool de voir quelqu’un qui est une célébrité si énorme juste vouloir entrer et mettre ses propres mains dans le travail parce qu’il voulait faire ça pour quelqu’un qu’il aime.

“Elle est de la famille, nous sommes comme un frère et une sœur”, a déclaré Pitt dans l’émission. “Elle a été cette personne que j’apprécie tant dans ma vie.”

Au moment où leur travail était terminé, le produit final était absolument magnifique. Ce qui était autrefois un garage assez standard abritait maintenant une suite d’invités complète, avec chambre, salle de bains et cuisine. Il y avait même un studio de maquillage pour Jean, parce que … eh bien, pourquoi pas?

“C’était une telle boîte à merde, c’est incroyable. C’est fantastique”, a déclaré Pitt. “J’attends depuis si longtemps de voir quelque chose arriver à cette décharge.”

Alors que les frères lui ont révélé certaines des touches finales qu’ils ont ajoutées, Pitt a commencé à devenir un peu ému. “Cela signifie beaucoup pour elle”, a-t-il déclaré. “Je suis le gars qui va pleurer à la télévision. Je ne peux pas encore comprendre ce que cela signifie pour elle, et toutes les personnes qu’elle aide, et combien elle signifie pour moi. C’est juste génial.”

La réaction choquée de Jean quand elle l’a vu achever Pitt. Elle est capturée en l’embrassant dans une étreinte chaleureuse et en lui disant qu’elle l’aime, ce qui les fait pleurer tous les deux.

“Je connais la générosité de Brad, c’est énorme. Mais pour lui, c’est vraiment plus que je ne pensais que cela pourrait arriver”, a déclaré Jean. “Je suis tellement touché par ça, je ne pourrais vraiment pas vous remercier assez.”

C’est le moins qu’il puisse faire vu jusqu’où elle a dû aller dans leur relation. “Il fut un temps, dans ‘Legends of the Fall’, elle a dû se maquiller les fesses à cause des mauvaises lignes de bronzage”, a-t-il ri. “Quand ça arrive, on ne peut pas vraiment se regarder dans les yeux.”

“Celebrity IOU” est diffusé tous les lundis soir à 21 h. ET sur HGTV avec de futures apparitions de célébrités par Michael Bublé, Viola Davis, Jeremy Renner, Melissa McCarthy et Rebel Wilson.

