Brad Pitt veut que ses enfants “ suivent leur bonheur ”

La star hollywoodienne Brad Pitt a révélé qu’il espère que ses enfants suivront “leur bonheur”.

L’acteur de 56 ans – qui a des jumeaux Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 et 11 ans, Knox et Vivienne avec son ancienne épouse Angelina Jolie – a remporté le gong du meilleur acteur de soutien au Academy Awards à Los Angeles dimanche (09.02.20) pour sa performance dans “ Il était une fois à Hollywood ”, mais Brad a révélé par la suite qu’il ne voulait pas nécessairement que ses enfants le suivent dans l’industrie du cinéma.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait ses enfants à devenir acteurs, Brad a répondu à Us Weekly: “Nous pourrons avoir cette conversation une fois qu’ils auront 18 ans!”

Brad a ensuite expliqué qu’en fin de compte, il voulait juste que ses enfants soient heureux.

Il a dit: “Écoutez, je veux qu’ils suivent leur bonheur et suivent leurs passions, tout ce qui les intéresse le plus.

«Alors je pense qu’il s’agit de guider comme tu peux, mais le truc c’est de tout essayer et de trouver leur passion. Alors, bien sûr, pourquoi pas?

Avant cela, Brad a dédié sa victoire aux Oscars à ses enfants.

L’acteur acclamé a également réfléchi à la façon dont sa propre vie avait vécu jusqu’à “ Il était une fois à Hollywood ”, en acceptant la distinction convoitée.

Brad a semblé ému en disant: “Je ne suis pas du genre à regarder en arrière mais cela m’a poussé à le faire, je suis un peu étourdi, je pense à mes gens qui m’emmènent à mon premier service au volant, m’emmènent voir Butch & Sundance, et déménager ici, Geena et Ridley me donnent mon premier coup.

“Toutes les personnes merveilleuses que j’ai rencontrées en chemin, pour me tenir ici maintenant -” Il était une fois à Hollywood “, n’est-ce pas la vérité.

“C’est pour mes enfants, qui colorent tout ce que je fais. Je t’adore.”

