Brad Pritt a refusé ce film culte de Keanu Reeves

Brad Pitt est l’une des plus grandes stars du monde. Le célèbre «golden boy» est devenu populaire dans les années 90 et a constamment agi au cours des dernières décennies.

Récemment, Pitt a commencé à connaître une résurgence de carrière majeure, après un rôle extrêmement réussi dans le film de Once Upon a Time à Quentin Tarantino à Hollywood. Bien que Pitt soit apparu dans certains films vraiment à gros budget au fil des ans, il a récemment révélé qu’il y avait un film en particulier qu’il avait refusé – et il le regrette probablement encore aujourd’hui.

Les premiers rôles de Brad Pitt

Brad Pitt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Pitt a grandi au Missouri et a fréquenté l’université de la prestigieuse université du Missouri. Se trouvant attiré par le monde du cinéma et du cinéma, il a décidé de déménager à Los Angeles afin de s’impliquer dans l’industrie.

En Californie, il a occupé divers petits emplois d’acteur avant de faire sa grande pause dans le film Thelma & Louise de 1991. Son rôle de petit criminel a attiré beaucoup d’attention et Pitt est rapidement devenu un symbole sexuel à Hollywood.

Pitt a poursuivi son rôle dans Thelma & Louise avec des apparitions dans des films tels que A River Runs Through It, Interview with the Vampire, Legends of the Fall, Seven, Twelve Monkeys et Sleepers. Pitt s’est taillé une réputation d’acteur polyvalent et talentueux capable de jouer une grande variété de rôles, du dramatique et du sombre au clair et au romantique.

À la fin des années 90, Pitt était une star massive et était devenu un incontournable des tabloïds, en partie grâce à sa relation avec l’actrice de Friends Jennifer Aniston. Toujours à la fin des années 90, Pitt s’est vu offrir un rôle qui viendrait non seulement définir la décennie mais le genre des films d’action.

Quel film de renom Brad Pitt a-t-il refusé?

Lors d’un récent festival du film, Pitt a parlé de sa carrière, parlant de différents personnages qu’il a joué et de divers films sur lesquels il a travaillé. Lorsqu’on lui a demandé de nommer un film qu’il avait transmis, Pitt a révélé qu’on lui avait proposé le rôle de Neo dans The Matrix en 1999.

“On ne m’a pas proposé deux ou trois. Seul le premier », a-t-il déclaré. “Juste pour clarifier cela.”

Pitt n’était pas le seul acteur à avoir pris en considération le rôle de Neo dans le film d’action à succès. D’autres stars des années 90, dont Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio et Will Smith, étaient toutes pensées pour le rôle principal avant que Keanu Reeves ne décroche finalement le rôle.

Le rôle, et la série en général, deviendraient étroitement associés à Reeves et de nombreux fans le connaissent et l’aiment pour le caractère complexe et intéressant de Neo.

“The Matrix” est maintenant un film classique culte

Lorsque The Matrix est sorti en 1999, il a lancé un tout nouveau genre de films d’action basés sur la technologie. Les multiples thèmes abordés tout au long du film, combinés à des visuels époustouflants et à un jeu convaincant, ont conduit le film à devenir incroyablement populaire.

Deux suites sont sorties en 2003, et le monde créé dans la série de films a été élargi à travers plusieurs livres et bandes dessinées.

L’histoire de The Matrix est loin d’être terminée. Un quatrième long métrage est en cours de production, et Reeves devrait revenir en tant que Neo.

Bien que très peu de détails soient connus sur le film, Reeves a révélé qu’il avait lu le scénario et qu’il le considérait comme ambitieux. Il ne fait aucun doute que les fans afflueront au théâtre pour voir le dernier épisode d’une série qui a captivé tant de fans il y a plusieurs décennies.