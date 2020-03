Bradley Cooper et Irina Shayk travaillent sur la coparentalité de leur fille

2020-03-09 23:30:06

Bradley Cooper et Irina Shayk “travaillent” sur la meilleure façon de coparentaler leur fille, Lea De Seine, deux ans.

L’ancien couple – qui a ensemble Lea De Seine, une fille de deux ans – a un «bon système en place» pour co-parenter avec succès leur petite fille.

Une source a déclaré à E! News: “Ils travaillent ensemble pour devenir parents seuls et coparentalité de leur fille. Ils ont tous les deux beaucoup travaillé et voyagé, donc il y a toujours un horaire à prévoir. Ils ont un bon système en place pour Lea et ils prennent tourne avec elle. Ils se réunissent également en famille et font des choses quand ils le peuvent. Ils communiquent beaucoup et sont de bons amis. Ils aiment tous les deux leur fille plus que tout et ils se réunissent pour elle. Ils s’entendent bien et tout est très positif. C’est encore une période de transition et ils essaient de comprendre comment cela va fonctionner à l’avenir, mais ils sont bien placés. ”

Irina a précédemment admis qu’il était “difficile de trouver l’équilibre” en tant que mère célibataire et a avoué qu’elle “se désagrégeait” lorsqu’il s’agissait de jongler entre sa vie de mère célibataire et “être une femme qui travaille et pourvoyeuse” pour sa fille.

Elle a dit: “Il est difficile de trouver un équilibre entre être une mère célibataire et être une femme qui travaille et pourvoyeuse de soins. Faites-moi confiance, il y a des jours où je me réveille et je me dis:” Oh mon dieu, je ne sais pas quoi fais, je tombe en morceaux. Je pense que dans toutes les bonnes relations, vous apportez le meilleur et le pire – c’est juste la nature d’un être humain. Deux personnes formidables n’ont pas à faire un bon couple. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance de vivre ce que nous avions avec les uns les autres. La vie sans B est un nouveau terrain. “

