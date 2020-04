Branche d’olivier de Khloe Kardashian pour Kourtney

2020-04-02 17:30:08

Khloe Kardashian a tendu la main à sa sœur Kourtney dans un long texte dans le but “d’améliorer” leur communication, mais a été ignorée par sa sœur aînée.

Khloe Kardashian a tendu la main à sa sœur Kourtney dans un long texte dans le but “d’améliorer” leur communication.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a envoyé un message de soutien à son frère aîné alors que la famille se disputait l’implication et l’intérêt de Kourtney pour leur E! télé-réalité, mais elle a été consternée par sa réponse.

Selon Khloe, le texte se lit comme suit: “Un million de pour cent, nous devons avoir une conversation sinon aujourd’hui, peut être n’importe quel jour, mais nous ne pouvons pas laisser cela continuer et le glisser sous le tapis comme nous le faisons habituellement. Vous êtes quelqu’un que j’aime et respecte et je veux que vous vous sentiez toujours bien quand vous êtes autour de moi. Je voudrais que ce soit une conversation où les DEUX côtés se font entendre. Je ne veux pas me sentir comme si c’était un relation bilatérale. Quoi que nous puissions faire là où la communication s’améliore, je le ferai. ”

Révélant la réponse qu’elle a obtenue, elle a ajouté: “Neuf heures plus tard, elle m’a envoyé une vidéo de l’avion privé dans lequel elle se trouvait.”

Alors que la sœur Kendall Jenner a ajouté: “Elle ne peut pas s’asseoir et se contenter de dire:” D’accord, j’avais tort “ou” D’accord, f ** k. J’ai f *** ed up. ” Elle ne peut pas faire ça. ”

Et Khloe admet qu’elle trouve la réponse de sa sœur à sa branche d’olivier “frustrante” et elle en avait marre que Kourtney n’essayait pas de “faire les choses correctement”.

Dans un aperçu de l’épisode à venir de la série, Khloe a déclaré dans un confessionnal: “C’est frustrant parce que j’ai eu une relation tellement incroyable avec Kourtney, et je ne jetterais jamais ça, peu importe si nous sommes dans un endroit étrange à droite maintenant. Parce que ça va aller et venir. Mais elle n’essaie même pas de faire les choses avec moi. “

