Brandi Glanville: Ben Stiller a un «pénis géant»

2020-03-12 02:30:04

Brandi Glanville a été étonnée par la taille du pénis de Ben Stiller quand ils sont sortis “un peu de temps” avant d’épouser Eddie Cibrian.

Brandi Glanville a affirmé que Ben Stiller avait un “pénis géant”.

La star de “ Real Housewives of Beverly Hills ” est sortie avec l’acteur de 54 ans avant de s’installer avec son ex-mari Eddie Cibrian, dont elle s’est séparée en 2010 après neuf ans de mariage, et a été étonné par la taille de sa virilité.

S’adressant à Danny Pellegrino sur son podcast “Everything Iconic” cette semaine, elle a déclaré: “Je sortais beaucoup, j’ai beaucoup fait. J’ai fait des rencontres avec l’un des hommes de” The Notebook “. Ils étaient célibataires à l’époque, c’est tout ce que je vais dire. Je ne peux pas dire [who]. ”

“Je suis sorti avec Ben Stiller pendant un petit moment, il a un pénis géant.”

La star de la télé-réalité, âgée de 47 ans, a également romancé un peu avec David Schwimmer, mais n’a pas pu comprendre ce qu’il portait du maquillage pendant la journée.

Elle a expliqué: “Il portait du maquillage, il portait un cache-cernes pendant la journée et cela m’a vraiment énervé. Je comprends que vous soyez sur le plateau, vous avez l’habitude de vous maquiller, mais je n’avais pas l’habitude d’un homme qui se maquille. le moment, cela m’a dérangé. ”

Et ce n’était pas la seule chose à propos de l’actrice de 53 ans qui la dérangeait car elle a également affirmé qu’il commentait beaucoup son poids et la traitait de “grande fille” – même si elle ne pesait que “109 livres” à l’époque.

David n’était pas la seule star de ‘Friends’ Brandi avec qui elle sortait aussi avec sa co-star Matt LeBlanc mais, même si elle prévoyait d’avoir des relations sexuelles avec lui, elle a couru par la porte dès qu’il a permis à son chien de avoir un coup de glace.

Elle a dit: “Nous sommes retournés chez lui, il a laissé son chien lécher sa glace et je suis sorti. J’étais comme, non.

“J’allais totalement coucher avec lui, puis le chien a léché la glace et il a léché la glace et je me suis dit, je ne peux pas. J’étais très f *** ça, très difficile.

“J’ai couché avec David, je n’ai pas couché avec Matt.”

Brandi – qui a des enfants Mason, 16 ans et Jake, 12 ans, avec Eddie – serait maintenant en relation avec la star de la NBA Gary Grant.

Mots clés: Brandi Glanville, Ben Stiller, Eddie Cibrian, Gary Grant, David Schwimmer, Matt LeBlanc

Retour au flux

.