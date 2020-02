Brandi Glanville blesse Denise Richards avec un slogan pour la saison 10

Brandi Glanville continue de narguer Denise Richards de The Real Housewives of Beverly Hills. Tous deux ont été empêtrés dans une rumeur impliquant un prétendu raccordement entre eux. Glanville insiste sur le fait que c’est vrai, tandis que Richards a gardé le silence sur les allégations. Dans un tweet du week-end, Glanville a suggéré un nouveau slogan pour la star de Wild Things qui a choqué tout le monde.

Brandi Glanville et Denise Richards | Vivien Killilea / . pour Rock of Ages Hollywood / Europa Press Entertainment / Europa Press via .

Au cours de la semaine, Glanville a demandé à ses fans si quelqu’un avait des suggestions pour son slogan de la saison 10.

«Des bons slogans pour moi pour RHOBH? Et non… je n’ai pas arrêté », a-t-elle tweeté.

Quelques jours plus tard, Glanville a rappelé ce tweet avec une suggestion faisant allusion aux problèmes qu’ils traversent.

«Pour tous ceux qui veulent de l’aide sur le« slogan », cela pourrait fonctionner,« Je pourrais être mariée à un homme, mais j’ai toujours le droit de manger pu ** y », écrit-elle.

Glanville a supprimé le tweet plus tard, mais pas avant que les sites de fans ne prennent une capture d’écran et la mettent à la disposition de tous.

Pourquoi Brandi Glanville et Denise Richards se querellent?

La querelle entre Glanville et Richards a pris tout le monde au dépourvu. Richards aurait été ami avec Glanville, si amical que le premier a filmé une scène avec ce dernier dans la saison 9.

“Denise Richards et Brandi Glanville auraient dormi ensemble il y a des mois”, a rapporté un site. “Parce que Denise et Aaron sont censés avoir un mariage ouvert, Brandi avait l’impression qu’Aaron le savait, alors Brandi a dit à plusieurs personnes.”

Kelly Dodd de The Real Housewives of Orange County a plaisanté et ajouté: «J’avais [a] soirée pyjama avec Brandi et elle ne s’est pas fâchée avec moi. Elle doit être en blondes ou elle doit savoir que je ne suis pas en … “

Brandi Glanville et Denise Richards auraient eu une rencontre

Glanville aurait déclaré que Richards et elle avaient même fait un trio ensemble.

«Elle dit également qu’elle et Denise ont fait un trio avec quelqu’un. Denise n’a rencontré Brandi qu’une seule fois auparavant et c’était dans un cadre social. Denise n’a jamais été intime avec Brandi », a déclaré une source à Us Weekly.

Une autre source a déclaré à la publication que Glanville et Richards s’étaient connectés plus d’une fois.

“Ils se sont connectés à plus d’une occasion. Denise n’était pas mariée à Aaron lors de leur première rencontre. Une autre fois, Brandi avait l’impression d’avoir une certaine ouverture envers la relation de Denise et Aaron et qu’Aaron était au courant de ce qui se passait », a déclaré une autre source.

Un représentant de Richards a nié toutes les allégations et prétend qu’elle et son mari ont un mariage ouvert.

Denise Richards et Lisa Rinna tombent

Après tout le drame autour de Richards et de Glanville, l’amitié de l’ancien avec Lisa Rinna s’est rompue.

“Denise Richards et Lisa Rinna ont eu des retombées à Rome lorsque Lisa a confronté Denise à propos des rumeurs impliquant Brandi Glanville ainsi que des choses qu’elle et les autres femmes ont entendu Denise dire à leur sujet dans leur dos”, a déclaré une source à Hollywood Life.

«Denise n’a toujours aucune idée d’où viennent les rumeurs de Brandi et Rinna semblait bouleversée que Denise le nie alors Rinna l’a confrontée et ils se sont disputés à ce sujet. Plus tard, ils se sont de nouveau battus lors d’un événement caritatif filmé chez Kyle », a ajouté la source.

La saison 10 de RHOBH est toujours en tournage et devrait être diffusée plus tard cette année sur Bravo.