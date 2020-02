Brandi Glanville de ‘RHOBH’ aime Jennifer Aydin de ‘RHONJ’ et Fans React

Brandi Glanville de The Real Housewives of Beverly Hills provoque non seulement des vagues sur la côte ouest, mais elle le fait également à travers le pays. La ménagère controversée est un grand fan de Housewives et est en phase avec toutes les autres franchises. Mercredi soir, elle a écouté The Real Housewives of New Jersey et a donné des accessoires à Jennifer Aydin en envoyant la base de fans pour un tour.

Jennifer Aydin de «RHONJ» et Brandi Glanville de «RHOBH» | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Noel Vasquez / .

Aydin est dans sa deuxième année en tant que femme au foyer sur RHONJ et se fait des ennemis rapidement. Dans l’épisode de cette semaine, Melissa Gorga lui a dit qu’elle était «sur de la glace mince» après le drame des Hamptons. Aydin a eu une querelle verbale avec Gorga et le premier a jeté un couteau à la table où ils étaient assis – sans mettre en danger sa vie.

La mère de cinq enfants est très vocale et ne permet à aucune de ses co-stars de marcher partout sur elle et Glanville le respecte. Cette dernière a connu quelque chose de similaire lorsqu’elle a rejoint RHOBH car le reste du casting ne s’est pas connecté avec elle.

“Je ne peux même pas avec vous Jennifer Aydin, je vous aime vraiment beaucoup”, a tweeté Glanville. “Vous pouvez être un trou **, ne vous méprenez pas, mais en fin de compte, vous êtes un leader intrépide pour votre famille. Sois gentille avec Jackie, elle a un grand cœur. »

Après qu’Aydin ait vu le tweet de Glanville à elle, elle a tweeté en retour en écrivant: «Merci. D’accord. Elle [definitely] a bon coeur et je peux [definitely] être un trou **. Mais je peux aussi être très amusant. Je vous invite pour une tequila chaque fois que vous êtes en ville. “

Glanville a tweeté en retour en ajoutant: “Continuez à être vous, c’est rafraîchissant, un ** holistique et incroyable.”

Continuez à être vous son rafraîchissant, assholique et incroyable

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 13 février 2020

Les fans ont une réaction mitigée

Glanville a reçu beaucoup de réponses à son premier tweet sur Aydin. La mère de deux enfants a défendu son approbation après avoir reçu des réactions de ses fans.

“Jennifer est un fauteur de troubles, les choses qu’elle dit et fait sont incroyables”, a répondu un fan. Glanville a ensuite ajouté: «Je ne suis pas ici pour combattre son combat. Je ne vois pas seulement la liposuccion et la célébrité dans son avenir, mais elle fait une énorme différence dans la vie de son frère et change la conversation pour sa culture. “

Je ne suis pas ici pour combattre son combat. Je vois non seulement la liposuccion et la célébrité dans son avenir, mais elle fait une énorme différence dans la vie de son frère et change la conversation pour sa culture.

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 13 février 2020

Quand un fan a dit qu’Aydin avait besoin de «grandir un tout petit peu plus» parce qu’elle n’a «aucune humilité», Glanville les a corrigés en écrivant «elle grandit».

Un autre fan a déclaré qu’Aydin avait besoin de «s’installer» car elle provoquait beaucoup de drame chez ses co-stars.

“Umm, vous devez venir chaud, pour être honnête, je ne suis pas en colère contre elle”, a répondu Glanville en parlant de son expérience sur RHOBH.

Umm tu dois venir chaud pour être honnête, je ne suis pas en colère contre elle.

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 13 février 2020

Malgré une certaine négativité, d’autres fans étaient d’accord avec l’évaluation de Glanville sur Aydin.

«Brandi, vous êtes sur le point. Je suis fan de son humour et de son humour », a écrit un fan.

“Elle n’a pas de filtre et cela pourrait être une chose culturelle que personne ne semble avoir”, a ajouté un téléspectateur. «Je pense que nous avons tous ressenti la même chose à propos de la fête d’anniversaire. Je pensais que c’était hilarant [that] Jackie vient de jeter les faveurs du parti sur le sol mais ne le dirait jamais à voix haute comme Jennifer. »

Les Real Housewives of New Jersey seront diffusées le mercredi soir à 20 h. ET sur Bravo.