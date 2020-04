Brandi Glanville dénonce Denise Richards pour avoir été un «peu **» pour le serveur

La dixième saison de The Real Housewives of Beverly Hills a provoqué de nombreuses ondes de choc sur les réseaux sociaux. L’un des principaux scénarios pour cette nouvelle saison est celui impliquant Brandi Glanville et Denise Richards. Les deux sont en désaccord et Glanville a fouillé Richards après une scène malheureuse dans la série.

La saison 10 commence avec les dames de New York assistant à un défilé de mode de Kyle Richards. Avant l’événement principal, certaines filles se sont réunies autour d’un verre dans le patio de l’hôtel. Denise a commandé un Casamigos Reposado mais quand le serveur est revenu, elle a obtenu un Casamigos Blanco.

“Oh, ce n’est pas un reposado, c’est un blanco”, a déclaré Denise tandis que les autres filles regardaient maladroitement. “Puis-je s’il vous plaît obtenir le reposado?”

Le serveur a insisté pour qu’il obtienne ce qu’elle avait commandé, mais Denise a repoussé en disant: «ce n’est pas, c’est un blanco. Je vous remercie.”

«Je connais ma tequila», dit Denise en riant tandis que le serveur prend son verre.

La caméra prend alors une photo d’Erika Jayne qui a l’air mal à l’aise en voyant la façon dont Denise a traité le serveur.

Une autre ancienne femme au foyer témoin de la scène à la maison était Glanville qui a rapidement tweeté sa réaction.

“Je suis désolé mais leur [sic] est une façon de dire à votre serveur (j’ai attendu beaucoup de tables) que vous pensez que votre boisson peut être mauvaise sans être un peu complète ** », a tweeté Glanville. «Je juge les gens par la façon dont ils traitent les autres.»

Je suis désolé mais c’est une façon de dire à votre serveur (j’ai attendu beaucoup de tables) que vous pensez que votre boisson pourrait être mauvaise sans être une chienne complète !!!. Je juge les gens par la façon dont ils traitent les autres

Denise a également consulté Twitter pour donner un sens à son attitude envers le serveur. Avant de commander des boissons, Teddi Mellencamp a attiré son attention sur un article publié à son sujet et sur Charlie Sheen.

«J’ai été tout excitée avant que ma tequila ne soit livrée», a-t-elle écrit. “Je me suis senti mal et je me suis excusé auprès du serveur mais je connais ma tequila.”

J’étais tout excité avant que ma tequila ne soit livrée. Je me suis senti horrible et je me suis excusé auprès du serveur. mais je connais ma tequila #RHOBH

Les fans de «RHOBH» réagissent

Les fans qui ont regardé la première de RHOBH ont également réagi sur les réseaux sociaux après la scène controversée. Les réactions ont été mitigées sur Twitter en fonction de la réponse des téléspectateurs.

“Je pense que la façon dont vous traitez les serveurs en dit long sur vous en tant que personne”, a déclaré un fan de Glanville. «Heureuse de voir qu’elle s’est excusée. Ravi de vous revoir Brandi. »

“C’était honnêtement l’un des pires traitements d’une émission de serveurs sur n’importe quelle franchise, en vous regardant Ramona”, a ajouté un autre fan de Glanville.

“Le client a toujours raison”, a répondu un fan de Denise. «Le serveur n’était pas en ligne, pas toi. Et vous vous êtes excusé. C’est pourquoi nous vous aimons. “

“Vous n’étiez pas impoli”, a déclaré un autre adepte de Denise. «Il a été impoli en vous disant que vous aviez tort. C’est en fait une contamination alimentaire. “

Kyle Richards est frustrée par Denise Richards

Denise va être confrontée à une rumeur de Glanville lors de la saison 10 de RHOBH. En raison de la nature des allégations, Denise ne voulait pas en discuter à la caméra. C’est la raison pour laquelle elle a arrêté de filmer, ce qui a frustré Kyle Richards.

“Je suis frustré lorsque les gens ne se présentent pas, car c’est pour cela que nous nous sommes inscrits”, a déclaré Kyle à Entertainment Tonight. «Il y avait tellement de fois où j’aurais aimé ne pas me présenter, et tant de gens que j’aurais aimé ne pas côtoyer à l’époque, mais je n’ai jamais fait ça une seule fois en 10 ans. C’était un peu frustrant pour moi. »

The Real Housewives of Beverly Hills sera diffusée le mercredi à 20 h. ET / PT sur Bravo.