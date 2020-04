Brandi Glanville dit que Bravo la ferme

Brandi Glanville est de retour dans The Real Housewives of Beverly Hills en tant qu’ami et est au milieu d’un drame majeur. L’ancienne star est au centre de la controverse et dans le plus grand scénario promu pour la saison 10 de l’émission. Glanville aime interagir avec les fans sur Twitter et faire avancer le drame, mais Bravo y a mis un terme et elle les a appelés.

Brandi Glanville | Michael Tullberg / .

Que s’est-il passé entre Denise Richards et Brandi Glanville?

L’une des histoires les plus taquines sur RHOBH est une bombe impliquant Denise Richards. Glanville a affirmé qu’elle s’était connectée à la star de téléréalité, ce que l’actrice de Wild Things a complètement nié.

Cependant, Glanville a été ouverte sur toute la situation et a répondu aux questions des fans.

“Ouais, on s’est débrouillé, on s’est branchés”, a-t-elle déclaré lors d’une interview sur Instagram Live, selon Hollywood Life.

Les fans voulaient plus de détails sur leur rencontre et l’un d’eux a demandé si cela s’était passé à l’intérieur ou à l’extérieur auquel Glanville a répondu: «Lequel? À quelle heure? “

Dans un épisode de podcast de Everything Iconic, Glanville était encore plus explicite sur le prétendu branchement.

“Disons simplement que nous sommes debout et que nous ne nous couchons nulle part”, a expliqué Glanville. «Nous n’avons malheureusement pas de relation. J’adorerais être son amie. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je ne mens pas. “

Bravo et Denise Richards ferment Brandi Glanville

Un autre fan de Glanville lui a ensuite demandé sur un post Instagram si elle pouvait parler de Richards, mais la personnalité controversée a décliné. Glanville n’est pas du genre à hésiter à parler, mais cette fois, elle avait une très bonne raison de ne rien dire.

“Elle m’a envoyé un cessez-et-m’abstenir, je ne parlerai pas d’elle”, a répondu Glanville au fan.

Cependant, Bravo lui a donné le zip ultime lorsqu’elle allègue que le réseau câblé lui a dit d’arrêter de parler de l’émission.

“Bravo m’a demandé de ne pas parler des femmes au foyer sur les réseaux sociaux”, a-t-elle tweeté. «C’est la SEULE raison pour laquelle je ne vous réponds pas fu ** ing hater cu ***! Cu ** attendre la saison d’ouverture. “

Pour l’instant, Glanville devra cesser de parler de son incident avec Richards car cela peut dissiper le facteur de surprise pour le spectacle. Bien qu’une grande partie de la controverse ait été révélée sur les médias sociaux, le réseau, je pense qu’il serait préférable que les fans la voient de première main dans la série.

Le casting de «RHOBH» donne le traitement silencieux à Denise Richards

Une autre rumeur circule: les dames RHOBH ont donné à Richards le traitement silencieux. Selon Hollywood Life, Glanville a partagé ce que Richards dit à leur sujet dans le dos.

“La vraie raison pour laquelle ils sont contrariés par les choses que Denise Richards a dites derrière leur dos à leur sujet en tant qu’individus de Brandi et c’est pourquoi ils ne parlent pas. Ils pensent que Denise ne possédait pas ce qu’elle a dit », a déclaré une source à la publication en ligne. “Les femmes RHOBH ne se soucient pas vraiment de l’affaire Denise et Brandi et si cela s’est produit ou non.”

Les fans sont impatients de voir comment le drame se déroule lors de la dixième saison de l’émission légendaire. Pour l’instant, les téléspectateurs devront attendre patiemment jusqu’à ce que Glanville fasse une apparition plus tard dans la saison 10.

The Real Housewives of Beverly Hills sera diffusée le mercredi à 20 h. ET / PT sur Bravo.