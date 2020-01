Brandi Glanville dit que la vie est sur le point d’être ruinée à RHOBH Reunion

Brandi Glanville se prépare à la guerre comme cette saison “Real Housewives of Beverly Hills” réunion plus proche.

Après un drame sérieux avec un acteur Denise Richards – avec qui elle peut ou non avoir eu une liaison – Brandi a tweeté sur la prochaine Andy Cohen asseyez-vous dimanche soir, pour informer ses fans que “TOUT LE MONDE” dans la distribution sera là, malgré les informations selon lesquelles Richards a quitté la série.

“Juste pour que nous soyons tous conscients que personne n’a quitté la série et que TOUT LE MONDE va ​​aux retrouvailles et je veux dire tout le monde”, a déclaré la star de télé-réalité à ses abonnés, abattant les informations selon lesquelles Denise s’est éloignée de la série.

“Apparemment, ma vie est sur le point d’être ruinée”, a ajouté Brandi. “Ça devrait être amusant. Quelqu’un a appelé pour un soutien lesbien 💋”

Le train de potins a commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque Courrier quotidien ont indiqué que les deux hommes se voyaient depuis le début de 2019 jusqu’au milieu de l’année. Le rapport prétend que Denise a dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron Phypers étaient dans un “mariage ouvert”, mais ce n’était apparemment pas le cas et Aaron a été “blessé” par la relation.

Selon la publication, après que Denise a été confrontée à “l’affaire” lors d’un voyage en casting à Rome, elle “s’est éloignée de” la série. Le représentant de Richards a déclaré que le rapport était faux.

Richards, cependant, a été MIA d’événements de groupe avec ses costars et Lisa Rinna l’a même appelée pour avoir manqué le tournage d’un événement à Dorit Kemsley’s retour en décembre.

Le jour où le rapport explosif du Daily Mail est tombé, Glanville a tweeté ceci:

Lorsque vous souhaitez répondre mais n’êtes pas «autorisé» à … pic.twitter.com/PKl5cgMWYx

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 9 janvier 2020

Alors que Denise est restée silencieuse, Brandi a continué à tweeter sur la situation. “Leur différence est énorme entre se connecter avec quelqu’un plusieurs fois et avoir une relation amoureuse avec quelqu’un”, a-t-elle écrit la semaine dernière.

Elle a ensuite déclaré qu’elle serait disposée à passer un test de détection de mensonge pour prouver qu’elle disait la vérité.

“Je ne mens rien de ce que j’ai dit aux femmes au foyer et je suis prêt à passer un test de détection de mensonge”, a déclaré Brandi. “Soyons clairs, je n’étais même pas l’agresseur !!!!”

Richards a toujours été MIA des activités de groupe et n’était nulle part en vue Lisa Rinna, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp, Kyle Richards et nouveau venu Sutton Stracke aventuré à New York la semaine dernière pour voir Erika Jayne’s Débuts à Broadway dans “Chicago”.