Brandi Glanville est en colère contre Camille Grammer

Au milieu des rumeurs passionnées d’une aventure romantique avec Denise Richards, Brandi Glanville de The Real Housewives of Beverly Hills s’en est pris à Camille Grammer pour être venue la chercher sur Twitter.

Brandi Glanville | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

“Hier, des informations ont été divulguées sur Real Housewives of Beverly Hills et l’intrigue de quelque chose qui aurait pu ou non se produire”, a laissé entendre Glanville sur son podcast Brandi Glanville Unfiltered. «Je ne savais pas que tout cela allait sortir si tôt. Je ne dis pas si c’est vrai ou pas, mais nous tournons encore un peu, donc je me sens juste comme wow. “

«Je pensais que j’avais quelques mois», dit-elle en riant. «J’ai eu une petite crise de panique hier. Je n’ai pas le droit de dire si c’est vrai ou non, comme ma part. »Mais Glanville a ajouté:« Je vais vous dire, f ** k vous! Arrêtez de tweeter. Si vous allez tweeter à mon sujet, mettez mon nom dedans. Je vais f ** king venir pour vous salope! “

Glanville n’est pas content de Camille Grammer

La personne à laquelle Glanville fait référence dans son podcast est Camille Grammer. Grammer a partagé sur Twitter que les rumeurs entourant Glanville et Richards ne sont pas vraies. “Alerte spoil. Elle ne s’est pas connectée à BG », a tweeté Grammer. Ajoutant: «Cela peut arriver… une personne désespérée qui cherche à commencer le drame pour revenir dans le spectacle à plein temps. Certaines personnes vont mentir à propos de quoi que ce soit SMH. “

L’histoire n’est pas vraie. Cela pourrait se jouer cette saison .. Je ne sais pas? Elle n’a rien fait avec BG.

– Camille Meyer (@TheRealCamilleG) 8 janvier 2020

Mais Glanville veut que Grammer reste dans sa voie ou du moins lui parle directement au lieu de larguer des bombes Twitter. “Oh, je suis énervé”, a poursuivi Glanville. “Vous venez de voir ma colère, n’est-ce pas?”, A déclaré Glanville en parlant à son producteur de podcasts. «Elle est une ex-femme au foyer, elle était mariée à Kelsey Grammer et elle l’était l’année dernière. Elle était en quelque sorte la méchante acolyte de l’année dernière. Et elle est ici et là tous les deux ans. Comme moi. “

“Et elle a écrit qu’elle reviendrait pour les diamants et le drame cette saison”, a poursuivi Glanville. “Je ne l’ai pas vue. Hum ouais, en colère. “

Glanville dit que le casting est comme une famille moderne

Glanville dit plus tard qu’elle est bien placée avec des acteurs comme Kyle et Kim Richards. Mais ajoute: «Si vous vous inscrivez à une émission de téléréalité, il s’agit d’amis qui ont des conflits et une résolution dans une relation. Et c’est plutôt bien parce que lorsque vous êtes à une table avec vos amis, vous voulez dire quelque chose mais pas. Mais dans ce cas, vous venez de le faire. Vous pouvez dire exactement ce que vous ressentez à ce moment-là parce que c’est ce que vous êtes là pour faire. “

«Je veux dire, ces femmes ont vécu tellement de choses», ajoute Glanville. «Regardez Kim et Kyle et moi-même. Etait bon. Nous sommes amis. Tout revient. Tout le monde va bien. Nous nous aimons tous. Je dirais que c’est comme une famille moderne. “

Glanville conclut: «Ça ne me dérange même pas Camille. C’est juste qu’elle devrait fermer le f ** k et si elle vient pour moi ça ne va pas bien pour elle. Pas du tout. Et «chez moi salope, je te défie.»