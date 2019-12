Brandi Glanville explique cette photo de Noël avec Eddie Cibrian et LeAnn Rimes

Le jour de Noël, Brandi Glanville a partagé une photo à laquelle beaucoup de ses fans ne s'attendaient pas – l'une d'elle passait les vacances avec son ex-mari Eddie Cibrian et sa femme, LeAnn Rimes.

Mais après que la photo – qu'elle a sous-titrée "Modern Family" – ait été reprise par une tonne de publications d'actualités sur le divertissement, elle est allée sur Twitter jeudi soir pour mettre les choses au clair.

"Je veux juste préciser que je n'ai pas passé le jour de Noël avec mon ex, sa femme et sa famille", a-t-elle écrit. "Si j'avais été invité, je l'aurais fait. Je prenais simplement la voiture des garçons qui roulait encore dans l'allée et on m'a demandé de prendre une photo rapide."

En tout, Glanville a déclaré qu'elle n'avait passé que cinq minutes avec son ex et le chanteur country, tout en ramassant les deux fils qu'elle partage avec Cibrian; Mason, 16 ans, et Jake, 12 ans.

Dans une série de tweets de suivi à ses partisans curieux, Brandi a insisté sur le fait que les trois sont "tous au bon endroit", mais elle ne voulait pas que tout le monde pense qu'ils en ont fait une journée. "J'aime tout le monde sur cette photo, je ne veux tout simplement pas qu'elle soit tordue", a-t-elle ajouté.

Quand un de ses fans a répondu avec une méchante remarque à propos de Rimes, disant qu'elle avait l'air "bizarre, comme une serveuse", Glanville a riposté en disant: "Elle est jolie, j'étais Jolly."

Ce n'est pas la première fois que le groupe, qui ont une histoire assez riche, ont été ensemble pendant les vacances. Rimes a partagé une photo avec son mari, Brandi et leurs enfants à Pâques en avril 2019.

"Joyeuses Pâques LovEs! Notre maladroite famille Pâques 🐣 photo / carte de Noël?!" elle a sous-titré la photo, avant de préciser qu'elle qualifiait "la façon dont nous nous tenons" de maladroite et non le fait "nous sommes tous ensemble". Elle a dit que le groupe lui-même n'était "pas gênant du tout".