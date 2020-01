Brandi Glanville “ prête à passer un test de détection de mensonge ” après que Denise Richards a nié l’affaire

Brandi Glanville continue de tweeter des messages cryptiques sur un drame impliquant “Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.”

En plus d’un beaucoup de messages beaucoup croient avoir à voir avec son désir de répondre aux rapports qu’elle a eu une liaison avec Denise Richards, l’alun “RHOBH” a posté le message suivant jeudi matin: “Je ne mens rien sur ce que j’ai dit aux femmes au foyer et je suis prêt à passer un test de détection de mensonge et soyons clairs, je n’étais même pas l’agresseur !!!!”

On ne sait pas exactement à quoi fait référence Brandi, même si elle a fait croire qu’elle voulait renverser plus de thé sur la prétendue aventure, dont le représentant de Denise dit à TooFab était faux.

Les commérages ont commencé à circuler mercredi dernier, lorsque le Daily Mail a annoncé que les deux hommes se voyaient depuis le début de 2019 jusqu’au milieu de l’année. Le rapport prétend que Denise a dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron Phypers étaient dans un «mariage ouvert», mais ce n’était apparemment pas le cas et Aaron a été «blessé» par la nouvelle de la relation.

Selon la publication, après que Denise ait été confrontée à “l’affaire” lors d’un voyage en casting à Rome, elle s’est “éloignée” de la série. Son représentant, cependant, a déclaré que le rapport était faux.

Le lendemain, Brandi semblait laisser entendre qu’elle avait beaucoup plus à dire sur la situation, mais qu’elle ne pouvait pas. “Quand vous voulez répondre mais que vous n’êtes pas” autorisé “à …”, a-t-elle tweeté à côté d’une photo de son air zen Andy Cohen Bravo Clubhouse.

Trois jours plus tard, Glanville a proclamé que “tout le monde est ennuyeux comme f-k”, a ensuite déclaré: “Je veux tellement tweeter mes pensées en ce moment! C’est soo f-king stupid -night f-ks.” Et mardi, elle a déclaré à ses fans: “C’est une énorme différence entre se connecter avec quelqu’un plusieurs fois et avoir une relation amoureuse avec quelqu’un.”

Oui, plusieurs ont souligné qu’il y a aussi une énorme différence entre «leur» et «là», mais nous nous éloignons.

Malgré le refus catégorique de Richards, elle a été MIA d’événements de groupe avec ses co-stars depuis le voyage en Italie. Un ami proche Lisa Rinna même l’a appelée pour avoir manqué le tournage d’un événement à Dorit Kemsley’s maison en décembre.

À l’époque, Denise a révélé à ses abonnés Instagram qu’elle avait eu des problèmes de santé “il y a quelques mois”. Après avoir fait de son mieux pour “maîtriser” la douleur, elle a déclaré que les médecins avaient découvert qu’elle avait deux hernies fémorales et deux hernies inguinales.

Rinna, qui connaît Richards depuis plus de 20 ans, a commenté la publication: “Denise, tu vas bien? Tu ne t’es jamais présenté à Dorit’s Sat night, nous étions tous si inquiets pour toi. Qu’est-il arrivé?! [newcomer] Garcelle [Beauvais], Nous n’avons jamais eu de vos nouvelles. Qu’est-il arrivé?”

Denise était également MIA comme Rinna, Dorit, Teddi Mellencamp, Kyle Richards et nouveau venu Sutton Stracke aventuré à New York cette semaine pour voir Erika Jayne’s Débuts à Broadway dans “Chicago”.

