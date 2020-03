Brandi Glanville renverse Denise Richards, la rencontre avec Gerard Butler et son David Schwimmer Hookup

Brandi Glanville peut-être pas eu grand-chose à dire sur son raccordement rumeur avec “Real Housewives of Beverly Hills” costar Denise Richards lors d’une nouvelle interview, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé.

La star de la réalité professionnelle était un invité sur Le podcast “Everything Iconic” de Danny Pellegrino cette semaine, où il a essayé de lui enlever un peu de saleté à propos de tout. Il n’a pas réussi, mais elle a plus que compensé en renversant quelques autres ex célèbres de son passé.

ICYMI: Daily Mail a affirmé que Denise et Brandi se voyaient depuis le début de 2019 jusqu’au milieu de l’année. Le rapport alléguait que Denise avait dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron étaient dans un “mariage ouvert”, mais ce n’était apparemment pas le cas et il avait été “blessé” par la relation. Après que Richards eut été confronté à cette “affaire”, elle aurait arrêté de filmer. La représentante de Denise a déclaré que le rapport initial était faux, tandis que Richards elle-même a nié avoir un mariage ouvert.

“En parlant de sexe … que se passe-t-il avec Denise?” a demandé l’hôte lors de la dernière interview de Brandi. “Tu sais quoi, tu vas devoir regarder et voir”, lui a-t-elle dit, avant qu’il ne demande si ce sera une “vibe” contre tout le monde contre une personne la saison prochaine dans l’émission.

“Ce n’était pas du tout mon expérience. Je pense que les gens anticipent et ce n’est pas ce qui va arriver. Il y a toujours quelqu’un qui est appelé sur leur merde, quelqu’un a une grosse tête et chaque saison, il commence à agir comme quelqu’un qu’il n’est pas, c’est arrivé à nous tous “, a-t-elle expliqué. “Parce que je ne suis que pendant une partie de la saison, je ne peux pas en parler beaucoup, mais ce n’est pas l’ambiance que j’ai eue de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne les trucs de Denise, parce qu’on m’a donné un arrêt et renoncer, je ne vais pas en parler avant que je ne le doive. “

Un représentant de Richards n’était pas immédiatement disponible pour commenter les demandes de cessez et de s’abstenir de Brandi.

Après avoir révélé que sa performance préférée de Denise était “Wild Things”, on lui a demandé où en étaient les choses avec l’actrice maintenant. “Disons simplement que nous sommes debout et que nous ne nous couchons nulle part”, a déclaré Glanville. “Nous n’avons pas de relation, malheureusement. J’adorerais être son amie. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je ne mens pas.”

Elle s’est également exclamée «Arrêtez ça! Je ne réponds pas à cette question» lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que «se connecter avec Denise».

La conversation s’est ensuite tournée vers certains des ex confirmés de Brandi, y compris sa relation actuelle avec son ex-mari Eddie Cibrian et sa femme LeAnn Rimes. Bien qu’il y ait eu de longues périodes de mauvais sang entre eux dans le passé, les choses semblent s’être améliorées ces dernières années.

“Ils sont super. C’est un peu bizarre, mais nous passons du temps ensemble. Nous étions ensemble pour Thanksgiving, nous avons le brunch de la fête des mères ensemble, je veux juste rendre les enfants heureux à ce stade”, a expliqué Glanville. “Je dois mettre de côté mon propre ego et mes affaires et le faire pour les enfants, car ils sont tellement heureux quand nous sommes tous ensemble.”

Glanville a ensuite été interrogée sur sa relation avec Gerard Butler, après avoir dit précédemment qu’ils étaient ensemble pour une “semaine de plaisir” après qu’elle soit devenue Bravolebrity.

“J’étais sur Housewives mais il ne le savait pas et cela le dérangeait vraiment que je ne lui dise pas cela”, a déclaré Brandi. “Je ne suis pas en tête, quelqu’un vient vers moi à une fête sur la plage, ‘Salut, je suis sur Housewives.’ C’est comme un connard. “

Elle a continué à l’appeler “charmant”, “très beau” et “sexy”, mais a affirmé qu’il était “un peu paranoïaque” à propos des paparazzis lorsqu’ils étaient ensemble. “C’était bien, c’était bien. C’était il y a longtemps”, a ajouté Glanville.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur d’autres branchements célèbres, Brandi a dit qu’elle sortait avec David Schwimmer pendant ses années “Amis”. “Il portait du maquillage, il portait un cache-cernes pendant la journée et cela m’a vraiment énervé”, a-t-elle affirmé. «Je comprends que tu es sur le plateau, tu as l’habitude de porter du maquillage, mais je n’avais pas l’habitude qu’un homme se maquille. Pour le moment, ça m’a dérangé.

Elle a également affirmé qu’il l’appelait une “fille plus grande” à l’époque, lorsqu’elle pesait “comme 109 livres”.

Brandi a poursuivi en disant qu’elle était en fait sortie avec Matt LeBlanc d’abord, mais a été immédiatement éteint quand ils sont revenus chez lui. “Nous sommes rentrés chez lui, il a laissé son chien lui lécher sa glace et j’étais sortie. J’étais comme, non”, a-t-elle expliqué. “J’allais totalement coucher avec lui, puis le chien a léché la glace et il a léché la glace et je me suis dit, je ne peux pas. J’étais très f – k ça, très pointilleux.”

Elle et David, cependant, ont réussi après un double rendez-vous et ils ont commencé à sortir pendant quelques mois. “J’ai couché avec David, je n’ai pas couché avec Matt”, a déclaré Brandi.

“Je sortais beaucoup, j’ai beaucoup discuté. J’ai discuté avec l’un des hommes de” The Notebook “, ils étaient célibataires à l’époque, c’est tout ce que je vais dire, je ne peux pas le dire [who]”elle a ajouté.” Je suis sorti avec Ben Stiller pendant un petit moment, il a un pénis géant. “

Stiller a précédemment confirmé que les deux avaient eu un moment “de courte durée” “amusant” ensemble lors d’une apparition sur “Watch What Happens Live”. En 2016, il a déclaré à Andy Cohen: “Je ne qualifierais pas cela de relation. C’était quelques rendez-vous amusants. Je ne suis pas sûr que ma femme en soit consciente.”