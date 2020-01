Brandon Jenner épouse Cayley Stoker

2020-01-26 19:00:04

Brandon Jenner a épousé Cayley Stoker, car il parlait de la beauté comme de sa “femme” dans un article Instagram touchant.

Brandon Jenner a épousé Cayley Stoker.

Le fils de Caitlyn Jenner et Linda Thompson, âgé de 38 ans, n’a confirmé ses fiançailles à Cayley – qui est enceinte de jumeaux – que samedi (25.01.20), mais un jour plus tard, il s’est rendu sur Instagram pour révéler que la paire était liée le noeud.

Dans un article touchant publié dimanche (26.01.20) qui a également célébré l’anniversaire de Cayley, Brandon a écrit: “Joyeux anniversaire à ma belle épouse, Cayley. J’ai découvert un tout nouveau niveau de bonheur grâce à vous. Vous êtes intelligent, gentil, drôle, entraînée, attentionnée et super enceinte en ce moment avec nos bébés jumeaux !! Je chérirai pour toujours ce que nous avons ensemble et j’ai tellement hâte de célébrer chacun de vos anniversaires avec vous à partir de maintenant. Eva, Onyx et moi sommes si incroyablement chanceux de vous avoir dans nos vies. Merci mille milliards de fois de m’aimer comme vous le faites. (sic) ”

Brandon a écrit la légende à côté de plusieurs photos de Cayley, dont l’une des deux, qui semble être une photo de mariage.

Samedi, Brandon a partagé une vidéo de lui et de Cayley dansant, qui a confirmé leur engagement.

Il a sous-titré le clip: “C’est officiel”, avec deux emojis coeur et deux emojis bague diamant.

La personnalité de la télévision a commencé à sortir avec Cayley après s’être séparée de sa première femme, Leah Felder – avec laquelle il a une fille de quatre ans, Eva – en septembre 2018, après six ans de mariage et 14 “belles années ensemble”.

En août 2019, quelques semaines seulement après avoir réglé son divorce avec Leah, Brandon a annoncé que Cayley était enceinte de jumeaux pendant 12 semaines et a déclaré qu’Eva était très excitée par la nouvelle.

Il a expliqué: “Nous lui avons dit ensemble. Leah, Cayley et moi nous sommes assis avec elle et lui avons dit ce qui se passait, et elle était très excitée et heureuse. Elle est super excitée d’être une grande sœur.”

Il a ajouté: “Leah et moi nous sommes séparés d’une manière vraiment magnifique, et je pense que nous l’avons géré de la meilleure façon possible. C’était un processus, et cela a pris du temps. Et maintenant que Leah et moi sommes partis, je suis fonder une famille avec Cayley, et j’en suis très heureux. “

