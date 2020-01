Brandon Jenner fiancé à Cayley Stoker

2020-01-25 22:30:06

Brandon Jenner a révélé que lui et son partenaire enceinte Cayley Stoker étaient fiancés.

Brandon Jenner est fiancé à Cayley Stoker.

Le fils de Caitlyn Jenner et Linda Thompson, âgé de 38 ans, a révélé que lui et Cayley, qui est enceinte de jumeaux, se sont fiancés.

Brandon a posté une douce vidéo sur Instagram d’eux dansant ensemble et l’a sous-titrée: “C’est officiel”, avec deux émojis coeur et deux émojis bague diamant.

Brandon s’est séparé de sa première femme, Leah Felder, en septembre 2018, après six ans de mariage et 14 “belles années ensemble”.

Ils ont partagé dans une déclaration sur Instagram: “Après avoir célébré quatorze belles années ensemble, nous avons pris avec amour la décision de mettre fin à l’aspect romantique de notre relation. Nous sommes profondément fiers de la vie que nous avons cultivée ensemble et sommes vraiment reconnaissants pour la lien d’amitié que nous avons et chérissons aujourd’hui. Il est plus fort que jamais.

“Même si nous avons choisi de nous séparer en couple, nous nous aimons toujours très beaucoup et restons une partie importante de la vie de chacun – en tant que meilleurs amis, famille et parents aimants de notre fille. Il n’y a eu ni mensonge ni tricherie ou des combats qui ont provoqué ce changement, juste une expansion de notre évolution individuelle qui nous a inspiré à nous soutenir les uns les autres d’une manière nouvelle. ”

Le couple a accueilli leur fille Eva trois ans avant leur séparation.

En août 2019, quelques semaines seulement après avoir réglé son divorce avec Leah, Brandon a annoncé que Cayley était enceinte de jumeaux pendant 12 semaines et a déclaré qu’Eva était très excitée par la nouvelle.

Il a expliqué: “Nous lui avons dit ensemble. Leah, Cayley et moi nous sommes assis avec elle et lui avons dit ce qui se passait, et elle était très excitée et heureuse. Elle est super excitée d’être une grande sœur.”

Il a ajouté: “Leah et moi nous sommes séparés d’une manière vraiment magnifique, et je pense que nous l’avons géré de la meilleure façon possible. C’était un processus, et cela a pris du temps. Et maintenant que Leah et moi sommes partis, je suis fonder une famille avec Cayley, et j’en suis très heureux. ”

