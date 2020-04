Brandon Jenner: Je n’ai vu Caitlyn Jenner que six fois pendant l’enfance

2020-04-15 02:30:04

Brandon Jenner affirme qu’il n’a vu son père Caitlyn Jenner que “une demi-douzaine de fois” pendant son enfance, entre huit et 25 ans.

La personnalité de la télévision âgée de 38 ans est le fils de Caitlyn – qui était autrefois connu sous le nom de Bruce Jenner – et Linda Thompson, et a dénoncé son père pour ne pas avoir passé assez de temps avec lui.

Écrivant dans un nouveau livre d’essais intitulé «Pour moi, il était juste papa» – qui comprend des passages écrits par les enfants de parents célèbres – il a dit: «Je n’ai pas vu mon père plus d’une demi-douzaine de fois entre huit ans et 25. ”

Et Brandon affirme que chaque fois qu’ils ont passé ensemble, ils se sont sentis “mis en scène”.

Il a ajouté: “Malheureusement, les échanges peu fréquents ressemblaient plus à des photos mises en scène qu’à de véritables liens. En fait, ils étaient des séances de photos sur scène pour des cartes de Noël” familiales “.”

La star des “Princes de Malibu” a également frappé l’ex-femme de Caitlyn, Kris Jenner – avec qui elle était mariée de 1991 à 2015 – alors qu’il affirmait que leur mariage avait changé l’attitude de Caitlyn envers la “famille”.

Il a écrit: “Après que papa a rencontré et épousé Kris, la famille est devenue une entreprise pour lui, et je suis resté à l’écart pendant la majeure partie de mon adolescence. Je ne voulais pas faire partie de leur dynamique. Je sais maintenant, cependant, que papa était assez malheureux dans cette maison et avait l’impression qu’il n’était pas bien traité. ”

Malgré une relation tendue avec Caitlyn pendant son enfance, Brandon – qui est apparu à plusieurs reprises dans ‘Keeping Up with the Kardashians’ aux côtés de son frère Brody Jenner – et son père ont réparé leur lien ces dernières années.

Auparavant, Brandon a crédité la transition de Caitlyn en 2015 pour les avoir aidés à se reconnecter, et a déclaré qu’il souhaitait qu’elle ait apporté les changements il y a des années afin qu’ils puissent profiter de la relation qu’ils entretiennent plus longtemps.

Il a dit: “Une fois qu’elle a décidé de passer par la transition, j’ai été le premier de ses enfants à qui elle s’est confiée. Dès que papa l’a dit elle-même, j’étais si heureuse pour elle.

“En tant que fils, je souhaite que mon père ait pu effectuer une transition plus tôt, non seulement parce que je pense qu’elle aurait été plus heureuse, mais parce que je pense que nous aurions pu bâtir une relation plus solide plus tôt.

“Maintenant, je rattrape le temps perdu. Je parle à mon père presque tous les jours, et à chaque fois, elle me demande:” Comment ça va? ” “

