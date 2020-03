Brandon Jenner souhaite que Caitlyn soit passée plus tôt

2020-03-30 12:30:06

Brandon Jenner souhaite que Caitlyn Jenner ait effectué une transition plus tôt afin qu’ils puissent être aussi proches qu’ils le sont depuis plus longtemps.

La star de 37 ans avait une relation “distante” avec son père – qui était connu sous le nom de Bruce jusqu’à sa transition en 2015 – grandissant mais leur lien est maintenant plus fort que jamais et Brandon souhaite seulement que l’ancien olympien ait fait les changements des années avant afin qu’ils puissent avoir apprécié la relation qu’ils ont depuis plus longtemps.

Il a dit: “Une fois qu’il a décidé de passer par la transition, j’ai été le premier de ses enfants à qui elle s’est confiée. Dès que papa l’a dit elle-même, j’étais si heureuse pour elle.

“En tant que fils, je souhaite que mon père ait pu effectuer une transition plus tôt, non seulement parce que je pense qu’elle aurait été plus heureuse, mais parce que je pense que nous aurions pu bâtir une relation plus solide plus tôt.

“Maintenant, je rattrape le temps perdu. Je parle à mon père presque tous les jours, et à chaque fois, elle me demande:” Comment ça va? ” ”

Brandon – dont le père et la mère, Linda Thompson, se sont séparés alors qu’il n’avait que quatre ans – a admis que sa relation avec Caitlyn était “difficile” quand il grandissait parce que la star de télé-réalité de 70 ans a délibérément évité une conversation personnelle approfondie.

Il a expliqué au magazine Observer: “Mon père a passé les 65 premières années de sa vie à éviter de répondre à la question” Comment allez-vous? ” Et à cause de cela, elle ne le demandait pas souvent non plus.

“Et, cependant, je comprends qu’elle a évité la question parce que la réponse aurait mis à nu trop de difficultés, cela a rendu ma relation avec elle difficile.

“Les gens se connectent les uns aux autres grâce à la vulnérabilité, et vous ne pouvez vous ouvrir à quelqu’un que si vous êtes disposé à être vulnérable vous-même.

“Parce qu’elle protégeait quelque chose de si important d’elle-même, papa est resté distant pendant une grande partie de ma vie.”

