Brandon Reid et Taylor Dunklin ont-ils mis fin à leur mariage à cause de la triche?

Depuis le début de Lifetime’s Married at First Sight

Saison 10, les fans n’étaient pas trop sûrs de Brandon

Reid et Taylor Dunklin.

De nombreux téléspectateurs pensaient que Brandon, un directeur des ventes, ne semblait jamais

complètement dans Taylor, un chercheur scientifique. D’autres sentaient simplement que quelque chose semblait

entre la paire.

En fin de compte, les fans de MAFS ont frappé le clou sur la tête.

Brandon a passé une journée complète de la lune de miel du nouveau couple au Panama

Taylor le traitement silencieux et l’ignorant dans un souffle après qu’elle l’ait réveillé

en le filmant pendant qu’il ronflait. Bien que le couple se soit finalement réconcilié

plus tard dans la journée et installé dans un bain moussant ensemble, il ressemble à Taylor

et Brandon n’a jamais pu faire fonctionner les choses.

Peu de temps après la première de la saison 10 de Marié à First Sight, People a révélé que le couple avait déjà demandé l’annulation dans l’État du Maryland. Reality TV World a récemment obtenu le dossier d’annulation et a révélé les raisons invoquées par Brandon pour la dissolution de son bref mariage avec Taylor.

Taylor Dunklin | MAFS Lifetime via Instagram

Brandon a déposé une demande d’annulation le 2 janvier

Brandon

et Taylor se sont mariés en août 2019. Le 2 janvier, Brandon a demandé l’annulation

de sa femme de quelques mois seulement. L’annonce a choqué de nombreux mariés à

Les fans de First Sight, habitués à attendre la fin de la saison pour

découvrir le sort d’un couple.

La vie a tranquillement confirmé la nouvelle dans un communiqué

aux gens: «Comme pour tout syndicat, certains finissent

heureusement pour toujours, et d’autres non. Continuez à regarder MAFS pour voir ce qui se passe

avec Taylor et Brandon. ”

Ils ne sont pas le seul couple dont le mariage ne fonctionnera pas cette saison. Meka Jones et Michael Watson, un autre couple de la saison 10 du MAFS, ont également déposé une demande d’annulation plus tard en janvier 2020.

La star de “Marié à première vue” a cité le prétendu intérêt de Taylor pour la célébrité comme l’une des raisons

Reality TV World a obtenu exclusivement une copie

de la plainte en annulation de Brandon, qui demandait au tribunal d’autoriser une

«Divorce absolu» si le mariage ne pouvait pas être annulé.

Dans le dossier, Brandon a prétendu vouloir l’annulation de son

mariage «à cause de la fraude qui s’est perpétuée le [Brandon] par [Taylor]

et potentiellement les producteurs de l’émission. “

La fraude présumée, selon le marié à première vue

vedette, impliquait le désir de Taylor de «gagner en notoriété et en attention»

son apparence de télé-réalité plutôt que de contracter un mariage légitime.

La plainte de Brandon alléguait que le désir de Taylor pour la renommée des médias sociaux était devenu «clair»

après qu’ils se soient mariés et aient passé du temps hors caméra seuls.

De plus, Brandon a affirmé que Taylor avait déjà essayé d’apparaître dans plusieurs autres émissions de télé-réalité, ce qui lui a fait douter de l’authenticité de leur relation.

Les documents d’annulation alléguaient également que Taylor avait trompé Brandon

L’autre prétention à la bombe de Brandon? Taylor aurait triché. Selon la plainte,

la star du MAFS a rapporté que Taylor “avait commis un adultère pendant son mariage” pour

lui et utilisé des applications de rencontres en ligne tout au long de leur relation.

Taylor n’a pas encore répondu aux affirmations de Brandon, et le

l’annulation n’a pas encore été accordée, donc rien n’est encore clair. Cependant,

ressembler au couple MAFS aux prises avec la jalousie

Saison 10. Dans un clip d’un épisode à venir de Married at First Sight,

Brandon a explosé à Taylor, semblant l’accuser d’être sortie avec un autre

gars.