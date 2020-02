Brandy a-t-elle fréquenté sa co-star de Moesha, Fredro Starr?

Les fans sont ravis du redémarrage de Moesha. Avec l’annonce du retour de la série, beaucoup se demandent qui, de l’ancien casting, rejoindra le redémarrage. L’émission a suivi une adolescente et son groupe d’amis. La plupart se souviennent des romances à l’écran de Moesha et espèrent qu’elles seront réexaminées dans le réveil.

Moesha cast 1997 via Twitter

L’un des favoris des fans était la relation entre Moesha et Q. Les fans les aimaient tellement qu’ils se demandaient s’ils sortaient jamais dans la vraie vie.

Brandy et Fredro Starr sur «Moesha»

Moesha a été créée en 1996 et a suivi la chanteuse Brandy dans le rôle de Moesha alors qu’elle traversait son adolescence dans la section Crenshaw de Los Angeles. Sheryl Lee Ralph a joué le rôle de la directrice de lycée de Moesha devenue belle-mère et a raconté leur relation difficile alors que Moesha luttait pour accepter sa nouvelle vie après la mort de sa mère. William Allen-Young a joué le rôle du père surprotecteur de Moesha. Son groupe d’amis hilarant était composé de Kim (Comtesse Vaughn), Hakeem (Lamont Bently) et Niecy (Shar Jackson).

Source: YouTube

Le spectacle commence lorsque Moesha est âgée de 15 ans et excitée de tourner le grand 16 pour qu’elle puisse sortir ensemble. Selon des règles strictes, elle commence à explorer le monde des rencontres, d’abord avec un camarade de classe qui écrit de la poésie, puis avec une brève histoire d’amour interraciale avec un ami d’enfance. Dans la saison 2, elle rencontre son premier véritable amour, Q, joué par Fredro Starr. Au début, ils ne s’en sont pas sortis mais sont devenus intrigués les uns les autres en raison de leurs personnalités opposées.

Source: YouTube

L’histoire d’amour de Moesha et Q était typique d’une relation adolescente: une bonne fille tombe amoureuse d’un mauvais garçon. La relation de Q et Moesha était remplie de drame car son père n’approuvait pas son image de mauvais garçon. Un rappeur aspirant de New York, Q travaille dans un salon de coiffure local avec son père. Il se retrouve souvent en difficulté, Moesha continuant de le voir secrètement contre la volonté de son père. Ils ont une relation encore et encore avant de se séparer définitivement dans la saison 3.

Source: YouTube

Q revient dans la saison 5 alors que Moesha était à l’université et la carrière musicale de Q en tant que manager décolle. Les deux ravivent leur flamme et se fiancent avec son père approuvant finalement leur relation. Ils se sont à nouveau séparés en raison de problèmes de communication.

Brandy et Fredro Starr sont-ils sortis ensemble?

La chimie à l’écran entre Brandy et Starr était si convaincante que beaucoup supposaient qu’ils sortaient ensemble pendant leur temps ensemble dans la série. Starr a allégué une fois que lui et Brandy étaient intimes dans une interview de 2008, mais Brandy n’a jamais donné aucune lumière à la rumeur.

Brandy en tant que Moesha | UPN / Livré par Online USA

Lorsque Starr est apparu dans l’émission de radio The Breakfast Club en 2014, l’animateur Charlamagne l’a interrogé sur ses commentaires antérieurs. Starr a riposté avec colère contre l’hôte et a refusé de discuter s’il y avait ou non une relation avec Brandy, en fait, il s’est offusqué de la ligne d’interrogatoire.

«Vous devez vous arrêter avec tout cela. Que ce soit ce que ça va être », a déclaré Fredro à Charlamagne. «Arrêtez d’évoquer le passé, B. Nous nous tournons vers l’avenir. Je n’ai pas le temps pour ça. ”

Charlamagne a rappelé à Starr qu’il était la partie responsable du lancement des rumeurs en premier lieu. Starr a de nouveau averti Charlamagne de s’éloigner du sujet.

Brandy 1999 | Frank Micelotta / ImageDirect

«Fils, comme si tu évoquais le passé, b. Passons à l’avenir. Qu’est-ce que vous avez dit? Dois-je dire beaucoup de choses… », a-t-il demandé, se référant aux commentaires controversés du passé de Charlamagne.

Brandy n’a jamais parlé de l’interview diffusée sur The Breakfast Club. On ne sait pas si Starr participera au redémarrage de Moesha.