Braunwyn Windham-Burke du RHOC défend son mari avec des talons

“Real Housewives of Orange County” étoile Braunwyn Windham-Burke a défendu son mari en talons hauts.

S’adressant à Instagram, dans une série de récits maintenant expirée, elle a déclaré: “Je me suis réveillée avec beaucoup de DM, beaucoup de questions de beaucoup d’entre vous, et je voulais juste dire, en gros, pourquoi mon mari portait des talons ? ”

“Nous soutenions notre fils”, a-t-elle expliqué. “Qui a récemment commencé à s’intéresser à la traînée, et nous étions en route pour une levée de fonds pour le LGBT Youth Center à San Diego. C’était la façon de Sean de soutenir son fils et tous les autres d’autres enfants que le centre de jeunesse aide. “

Braunwyn a expliqué que le choix de Sean en matière de chaussures était “un moyen de prendre quelque chose que tant de gens sont mal à l’aise [with] et essayez de le normaliser. Et me réveiller ce matin et voir toute la haine que mon mari reçoit pour une paire de chaussures va en quelque sorte montrer pourquoi c’est si important. “

Elle a ajouté: “Tant qu’une paire de chaussures peut être si polarisante et source de division, cela signifie que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens jugent. Et c’est exactement ce que nous essayions de soulever. et je suppose que ça marche parce qu’au moins les gens parlent. “

Parmi ceux qui parlaient en ligne des chaussures de Sean, il y avait une ancienne femme au foyer, Vicki Gunvalson, qui a posté – puis supprimé – une capture d’écran de la photo de Braunwyn sur son histoire Instagram, écrivant: “Est-ce que quelqu’un d’autre voit ce qui se trouve sur les pieds de Sean?”

Le mois dernier, Braunwyn a révélé que leur fils de 14 ans, Jacob, avait commencé à “essayer de faire glisser”. Comme elle l’a expliqué dans son post de l’événement, Sean portait des escarpins rouges pour “soutenir notre enfant” et “soutenir la communauté”.

“Enfant de la semaine! Voici @jacobwindhamburke, c’est l’enfant le plus doux, le plus gentil et le plus serviable que vous rencontrerez”, a déclaré la fière maman en légende d’une photo avec son fils le 15 janvier. “Quand j’ai découvert notre 3ème enfant allait être un garçon j’étais tellement nerveux, j’avais grandi dans une maison avec des femmes et je ne pensais pas savoir quoi faire, mais ce gamin, depuis le premier jour, a eu mon cœur. “

“C’est une personne cool, il a grandi dans des studios de danse et a passé les 11 dernières années à danser, c’est un gamin du théâtre musical, un génie de la technologie qui aide son père au bureau et a récemment décidé d’essayer le monde de Drag,” elle a expliqué. “Il n’a jamais rien fait parce que d’autres l’ont fait et j’aime ça de lui.”

“C’est difficile d’être un adolescent, mais il a appris à parler des choses difficiles”, a-t-elle ajouté. “Il est si proche de ses sœurs, est le meilleur pour aider les petits enfants et changera une couche sans qu’on lui demande !! Je t’aime Jacob, tu es le meilleur fils que l’on puisse espérer!”

Un message partagé par Braunwyn Windham-Burke (@braunwynwindhamburke) le 15 janvier 2020 à 6 h 53 HNP

