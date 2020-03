Bravo ‘Family Karma’ Cast Plats sur le mariage, le fait d’être indien et ce qui les a le plus surpris de la télé-réalité (exclusif)

Bravo a l’antidote parfait contre les blahs d’hiver alors que le réseau lance sa nouvelle série ensoleillée mais sauvage, Family Karma, le dimanche 8 mars.

L’émission suit la vie de sept familles indiennes et américaines qui vivent dans le sud de la Floride. Le spectacle ludique met en lumière les traditions indiennes. Mais il présente également des problèmes rencontrés par la plupart des familles américaines, comme la famille, les carrières et les amitiés.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani et Shaan Patel | Tommy Garcia / Bravo

Family Karma promet du plaisir, de la danse et de nombreux feux d’artifice. Certains des acteurs ont été surpris par la quantité de drames, surtout lorsqu’ils étaient à la télé-réalité.

“Ce qui m’a vraiment choqué, c’est le manque de responsabilité des adultes à part entière pour leurs paroles et leur comportement”, a déclaré Bali Chainani à Showbiz Cheat Sheet. “Vous êtes devant la caméra pour l’amour de Dieu!”

Un engagement apporte plus de drame qu’un membre de la distribution négocié

Les aperçus montrent que chaque acteur subit une pression importante pour se marier. Vishal Parvani explique pourquoi l’envie de se marier est si intense dans la culture indienne. Il est fiancé à sa petite amie de longue date, Richa.

«Je crois que dans la plupart des cultures, les parents veulent voir leurs enfants heureux», partage-t-il. “Les Indiens, avec les meilleures intentions, peuvent aller plus loin en s’impliquant dans les relations de leur enfant.” La plupart des enfants du millénaire de l’émission sont issus de familles dont les parents avaient un mariage arrangé. “À son tour, [the parents] il est normal d’avoir également son mot à dire sur les personnes que nous épousons », dit-il. Les téléspectateurs verront l’engagement de Parvani devenir une situation explosive. La dynamique familiale crée plus de drame qu’il ne peut en gérer.

Sa belle-mère a un problème avec son futur gendre. Malheureusement, à moins qu’il n’obtienne son consentement, il ne peut pas épouser sa fille. “Si la maman de Richa ne m’accepte pas, il n’y aura pas de mariage”, insiste Parvani. «Cependant, en général, je crois que cela devient un problème dans les familles où nous recherchons et respectons l’approbation de nos aînés.»

Mais tout le monde est sous pression pour se marier

Shaan Patel est également invité à épouser sa petite amie de longue date Pooja. Mais il n’est pas pressé de faire le nœud.

“En fait, alors que je suis sous la pression de nos parents et parfois de Pooja, nous prenons notre temps pour nous engager”, dit-il. «Nos familles qui grandissaient étaient contre l’idée de vivre ensemble.»

Cependant, il a réussi à convaincre ses parents que la cohabitation est une étape positive. “Nous avons été étonnés de voir à quel point ils sont cool avec elle et nous sommes heureux d’avoir leur soutien après quelques conversations difficiles avec eux.”

D’autres acteurs qui ne sont pas en couple ressentent encore la chaleur de leurs parents pour se marier. «Il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un me dise de me marier», raconte Anisha Ramakrishna.

“Ma mère a acheté l’autre jour 50 pièces d’argent en Inde comme futures faveurs de mariage”, remarque Monica Vaswani. “Ne dois-tu pas être fiancé ou quelque chose avant de commencer à acheter ce genre de choses?”

Certains acteurs tracent leur propre chemin

Chainani est divorcée et a une fille adolescente. Elle a quelques conseils à donner aux autres acteurs qui ressentent la pression de se marier. «Le mariage n’est un voyage magnifique que si vous pouvez donner de façon désintéressée exactement ce que vous attendez de votre partenaire», conseille-t-elle. «Commandez donc l’excellence, le respect, la passion et l’amitié. Aussi, épouser quelqu’un d’ennuyeux parce que ce n’est pas amusant d’être marié avec du plaisir! »

Les téléspectateurs rencontreront également Amrit Kapai, dont les parents ont dû accepter que leur fils soit gay. Il a dit qu’il savait qu’il était gay à un jeune âge, avant de comprendre ce que cela signifiait d’être gay. «Ce n’est qu’à partir de la mi-vingtaine que j’ai finalement accepté et que je suis prêt à dire au monde», partage-t-il. «Sortir est un combat, peu importe votre parcours.»

Il a ajouté que sortir était l’une des choses les plus difficiles qu’il ait jamais eu à faire. «Cela pourrait être plus difficile dans la culture indienne en raison du manque d’exposition au mode de vie dans notre société, sans oublier que nos parents n’ont pas grandi en Amérique. Pour eux, ramener à la maison une personne d’origine non indienne est difficile à accepter, encore moins ramener à la maison une personne du même sexe. »

Les téléspectateurs sont prêts pour une course folle

La bande-annonce de Family Karma montre beaucoup de plaisir et de danse, qui est une pierre angulaire de la culture indienne. Chainani, Patel et Ramakrishna organisent des soirées dansantes ludiques «No Sharam».

«Ce sont mes préférés! Il s’est réuni un lundi au hasard lorsque nous nous sommes rencontrés tous les trois pour un happy hour, puis nous nous sommes dirigés vers le condo de Shaan pour plus de cocktails », plats Chainani. “Nous ne nous prenons pas trop au sérieux et nous sommes amoureux de la bêtise de l’autre donc nous avons juste YouTubed certaines de nos chansons préférées de Bollywood et dansé avec No Sharam, [which means] pas de honte!”

Brian Benni, qui a dit qu’il n’était pas aussi indien qu’enfant, embrasse désormais pleinement son héritage. «Ce que j’aime le plus, c’est la culture dans son ensemble et évidemment la musique et la nourriture», partage-t-il. “La meilleure partie de faire partie de la famille Karma se rapproche de mon groupe d’amis indiens.”

Family Karma sera présenté le dimanche 8 mars à 9 / 8c sur Bravo.