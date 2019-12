Breckin Meyer rend hommage à Brittany Murphy 10 ans après sa mort

Breckin Meyer a publié un doux hommage à Brittany Murphy 10 ans après sa mort vendredi.

La talentueuse actrice est décédée subitement à l'âge de 32 ans après son effondrement dans sa maison d'Hollywood en 2009, mettant fin à une carrière impressionnante qui a couvert la télévision et le cinéma, y ​​compris des rôles dans certaines des productions les plus emblématiques de son époque.

"Il y a 10 ans, cet ange magique et fantastique nous a quittés trop tôt. Elle était tellement folle de talent et la plus jolie fée que vous ayez jamais rencontrée", a écrit Meyer – sa co-vedette dans la comédie classique du lycée de 1995 "Clueless" – à côté d'un clip noir et blanc des deux du film.

Référençant le clip en utilisant les noms de leurs personnages, il a ajouté: "Divulgation complète: Travis embrasse Tai sur la tête parce que Brit et moi nous connaissions depuis des années avant Clueless et elle a toujours été comme une petite sœur pour moi. Beaucoup de Brit manquants aujourd'hui."

Murphy a commencé sa carrière à l'adolescence, travaillant sur des émissions de télévision telles que "Blossom", "Party of Five" et "Boy Meets World", jusqu'à ce qu'elle décroche le rôle de skateur punk Tai dans "Clueless" dirigé par Alicia Silverstone. La partie comprenait la ligne emblématique, "Vous êtes une vierge qui ne peut pas conduire."

Elle a ensuite co-star dans "Drop Dead Gorgeous", "Girl, Interrupted" et "Riding in Cars With Boys", avant de cimenter son nom en tant que star de cinéma de bonne foi lorsqu'elle a travaillé aux côtés d'Eminem dans "8 Mile" et Ashton Kutcher dans "Just Married".

Elle a également exprimé le personnage de Luanne Platter sur le tube d'animation FOX "King of the Hill".

Au moment de sa mort, le coroner du comté de Los Angeles a jugé sa mort accidentelle, attribuant la cause à une pneumonie, combinée à l'anémie et à des médicaments sur ordonnance.

Même 10 ans plus tard, Brittany Murphy restera à jamais avec les potes. pic.twitter.com/7GU2KR3DLw – Descendre juste pour le funk (@ SethFromThe716) 20 décembre 2019

Chaque fois que je découvre que quelqu'un de nouveau du lycée est maintenant gay, je suis dévasté par la relation que nous aurions pu avoir avec Brittany Murphy pic.twitter.com/LTOpLjagxZ – Nico Correia (@ notn1co) 20 décembre 2019

Mais des questions ont entouré l'incident, car les allégations d'abus de médicaments d'ordonnance et de troubles de l'alimentation étaient monnaie courante, son mari Simon Monjack et sa mère Sharon Murphy ayant nié de telles allégations.

"Mon monde a été détruit hier", a expliqué Monjack. Accéder à Hollywood à l'époque. "Elle était fatiguée à la fin de l'année, elle a fait quelques films."

Interrogé sur les mauvaises influences de sa vie, il a répondu: "Je ne sais pas pourquoi quelqu'un penserait cela. Elle a trouvé l'amour. Nous avons trouvé l'amour. La Bretagne n'est pas arrivée là où se trouvait la Bretagne avec quiconque la contrôlait – la Bretagne était Bretagne."

Cinq mois plus tard, Monjack est décédé dans la même maison que Murphy a été retrouvé mort, la cause de sa mort étant étrangement similaire – pneumonie aiguë et anémie sévère.

Repose en paix, Bretagne.

RIP il y a 10 ans aujourd'hui à Brittany Murphy, la voix de cette parfaite marionnettiste vierge née de nouveau pic.twitter.com/mmufyL2m2x – 👾 Laura Di Girolamo 👾 (@laura_digi) 20 décembre 2019

J'ai adoré et vécu pour ses films mais j'ai découvert #Brittany Murphy sur "Almost Home" https://toofab.com/ "The Torkelsons" & "Drexells Class" elle était une étoile brillante brillante depuis le début. pic.twitter.com/huYGde6ymc – M Fogerty Magpie (@fogertymagpie) 20 décembre 2019

