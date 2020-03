Brendan McLoughlin quitte la police pour travailler avec l’équipe de sécurité de Miranda Lambert

2020-03-02 11:30:05

Le mari de Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, aurait quitté le service de police de New York pour travailler dans son équipe de sécurité.

Il a été affirmé que Brendan McLoughlin avait quitté son poste au sein du service de police de New York et travaillait maintenant pour la chanteuse pour l’aider à se rencontrer et à saluer les événements.

Un fan a déclaré à Fox News: “Brendan était l’un des gars de la sécurité qui vérifiait les fans et quand c’était votre tour, c’était en fait Brendan demandant si les fans avaient quelque chose qu’ils voulaient que Miranda signe. Brendan a été entendu en disant à un fan: ! ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 35 ans avait précédemment admis qu’elle avait atteint un nouveau “niveau” de bonheur depuis sa rencontre avec Brendan alors qu’il gardait les choses “normales et cool”.

Elle a jailli: “C’est vraiment bon d’être vraiment heureux. Vous ne réalisez presque pas que vous n’êtes pas avant d’y arriver et que vous vous dites: ‘Mec, je ne savais pas qu’il y avait un niveau de confort et de bonheur là-bas qui existait comme ça.

“C’est une personne très positive et optimiste, donc c’est bon pour moi parce que j’ai tendance à être négatif – nous les Scorpions – donc nous sommes un bon équilibre. Il me tient en échec. Il est juste normal et cool et toujours souriant.” [When] quelqu’un est heureux, il n’y a pas d’autre choix que de [be happy too] et c’est vraiment super. ”

Miranda a également récemment insisté sur le fait qu’elle n’était plus “triste” après avoir rencontré le policier.

Avant de chanter une version allégée de “Tin Man” lors de sa tournée “Roadside Bars & Pink Guitars”, elle a partagé: “Heureusement pour moi, je ne suis plus dans une période triste de ma vie, merci à mon doux mari – de Staten Island, au fait! Alors même si je ne suis plus triste grâce à Brendan mon mari, j’aime toujours une chanson country triste de tout mon cœur, donc je vais en chanter une triste si tu veux devenir triste avec moi. “

