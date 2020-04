Bret Michaels a continué The Masked Singer pour ses enfants

2020-04-26 09:30:04

Bret Michaels a participé à “The Masked Singer” pour ses enfants, bien qu’il ait admis qu’il était fan de l’émission “génial”.

Le chanteur de Poison – qui a Raine, 19 ans et Jorja, 14 ans, avec son ancienne partenaire Kristi Gibson – s’est révélé être la star sous le costume de banane du concours de chant masqué des célébrités mercredi (22.04.20), et a maintenant déclaré il a choisi de participer à l’émission parce que ses filles sont fans.

Il a dit: “Les enfants adorent le spectacle. La famille aime le spectacle et je veux que ça continue pour toujours. C’est une fête positive et optimiste. Le monde en a besoin en ce moment.”

Et Bret, 57 ans, est un passionné de la série – qui est originaire de Corée du Sud et a commencé à être diffusé aux États-Unis en janvier de l’année dernière, avec une série au Royaume-Uni en janvier de cette année – comme il a dit qu’il “aurait fait n’importe quoi” pour sécuriser sa place sur le salon.

Dans son interview non masquée, il a déclaré: “Je dois vous dire que j’aurais fait n’importe quoi pour arriver ici. C’est le spectacle le plus génial. Je n’ai jamais passé un si bon moment. C’était une fête, vous tous rockez et les fans de Banana ici sont géniaux. Je l’adore ici! ”

L’élimination de Bret survient après Rob Gronkowski en tant que White Tiger et Jordyn Woods en tant que Kangaroo, laissant Astronaut, Frog, Kitty, Night Angel, Rhino et Turtle pour participer la semaine prochaine à la bataille des Six.

Après l’élimination de la star de télé-réalité Jordyn la semaine dernière, la star de 22 ans a révélé son intention de commencer une carrière musicale à la suite de son apparition dans la série.

Elle a dit: “Je n’ai pas pu me rendre au studio. Mais dès que tout s’éclaircit et que nous pouvons repartir et que je peux rentrer au studio, c’est dès que vous aurez [an album]. Si tout va bien avant la fin de 2020. Et je parle, comme, dès que possible.

“Je vais très probablement créer mon propre label et être signé sous moi-même plutôt que d’aller sur un label.”

