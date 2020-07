Brian Austin Green claque Courtney Stodden

2020-07-04 23:30:05

Brian Austin Green a été « déçu » de Courtney Stodden pour avoir partagé une vidéo bizarre d’eux dans un bain à remous ensemble.

Brian Austin Green a été « déçu » de Courtney Stodden pour avoir partagé une vidéo bizarre d’eux dans un bain à remous ensemble.

La star de ‘Beverly Hills, 90210’ – qui s’est récemment séparée de Megan Fox – a admis que c’était « un peu nul », car la personnalité de la télévision de 25 ans a publié une vidéo de la paire en ligne le même jour où il a vu Tina Louise, comme il l’a dit elle savait que cela « causerait des problèmes ».

S’adressant à DailyMail.com, il a déclaré: « Courtney, super sympa … mais décevant. J’essayais juste d’être un gars sympa, j’ai tourné une vidéo pour son amie Ashley, en lui disant bonjour … C’était un mois et plus il y a quelque temps, c’était de retour quand les photos d’elle et moi sommes sorties.

« J’étais déçu [that she posted it] sachant que cela causerait des problèmes à Tina – et à moi-même – d’avoir trois enfants, ça craint un peu. Je pense que c’est une bonne personne, je pense juste qu’elle fait de mauvais choix. »

Pendant ce temps, Brian avait précédemment révélé qu’il s’était séparé de Megan, mais ils avaient juré de rester de bons amis pour le bien de leurs trois enfants – Noah, sept ans, Bodhi, six ans et Journey, trois ans.

Il a dit: « Je voulais que tout le monde entende tout de moi, et c’est tout. Aucun de nous ne s’est fait quoi que ce soit. Elle a toujours été honnête avec moi. J’ai toujours été honnête avec elle. Nous avons eu une expérience incroyable Je l’aimerai toujours. Et je sais qu’elle m’aimera toujours et je sais qu’en tant que famille ce que nous avons construit est vraiment cool et vraiment spécial … Nous ferons toujours des vacances en famille et des vacances en famille et vraiment en faire un foyer pour les enfants. Ça craint quand la vie change et quelque chose auquel vous êtes habitué, que vous faites depuis 15 ans, vous essayez de ne pas vous en débarrasser mais vous changez. Il y a l’inconnu … il y a cette fosse dans mon estomac. Je ne veux vraiment pas que Megan et moi soyons en désaccord … elle est ma meilleure amie depuis 15 ans et je ne veux pas perdre ça. «

Mots clés: Brian Austin Green, Courtney Stodden, Megan Fox

Retour au flux