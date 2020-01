Brian Cox a perdu son poste de parrain du centre OAP après des commentaires sur les médicaments

2020-01-17 15:30:03

Brian Cox a été démis de ses fonctions de patron d’un centre OAP dans sa ville natale de Dundee après avoir admis avoir consommé du cannabis.

La star de la «Succession» a été évincée par la garderie Mid-Lin en tant que mécène après quatre ans en réponse à ses commentaires sur la drogue et à sa «recommandation» à d’autres de «se faire lapider».

La présidente de la garderie Mid-Lin, Joyce McIntosh, a déclaré: “Dundee est droguée, nous ne pouvons tout simplement pas soutenir les vues de Brian sur le cannabis. Nous sommes choqués et déçus. et tous ces prix et postes honorifiques, et la prochaine chose, nous voyons qu’il dit aux gens de se faire lapider. C’est absolument ridicule et cela donne le mauvais exemple aux jeunes. ”

Le partenariat entre Brian et la garderie Mid-Lin a vu le jour après que Joyce a rencontré le gagnant du Golden Globe pendant qu’il tournait dans sa ville natale de Dundee.

Joyce a ajouté: “Je suis juste allé le voir et lui ai demandé s’il aimerait être mécène, et il a accepté. Il n’a jamais réellement visité le centre, même si nous l’avons invité de nombreuses fois. Nous comprenons qu’il est très occupé à voyager dans le monde, mais cela aurait été bien pour nos utilisateurs de services. Beaucoup d’entre eux sont très avancés dans leur âge et se souviennent de lui depuis qu’il était un garçon. Ils étaient très excités quand ils ont entendu qu’il était patron. Nous ne leur avons pas parlé de les développements récents. Ils seront très déçus. ”

Pendant ce temps, Brian est resté fidèle à ses commentaires et a souhaité bonne chance au centre OAP.

Il a partagé: “Je suis désolé d’apprendre que la garderie Mid-Lin a été choquée et déçue par mes commentaires concernant la marijuana, qui ont en fait été faits dans la bonne humeur. Pour clarifier, je crois fermement aux avantages médicinaux de la marijuana et j’ai participer à son utilisation dans des endroits où il est légal de le faire. Je souhaite à Mid-Lin le meilleur dans toutes ses entreprises futures. “

