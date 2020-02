Brian Cox appelle à la fin de la monarchie

2020-02-06 09:30:04

Brian Cox pense que la monarchie britannique devrait être abolie à la mort de la reine Elizabeth afin de provoquer un changement de société.

Brian Cox pense que la monarchie britannique devrait être abolie à la mort de la reine Elizabeth.

L’acteur «Succession» pense que le monarque de 93 ans a été un dirigeant «incroyable» mais il pense que la meilleure façon de revoir la hiérarchie dans la société serait de se débarrasser de l’institution.

Il a dit: “Je pense que la Reine est une femme incroyable, et ce qu’elle a fait est incroyable. Mais quand elle est partie, tout le match de tir sanglant devrait aller, je pense vraiment. Nous ne mettrons pas fin à cette emprise féodale sur notre culture. et système jusque-là. ”

La star de 73 ans pense que le petit-fils de la reine, le prince Harry, et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex – qui a récemment quitté ses fonctions royales – ont été “chassés” du Royaume-Uni par une attention non désirée et pense que c’est “horrible” .

Il a déclaré au magazine ES: “Ils [some sections of the media] ont forcé Meghan et Harry à quitter le pays. Ne tournons pas autour du pot – ils les ont chassés, et oui, je n’ai aucun doute, certains sont racistes. C’est horrible ce qui leur est arrivé. ”

Brian a également exprimé sa frustration que le théâtre et les arts ne semblent plus aussi accessibles aux enfants de parents moins riches qu’au début de sa carrière.

Il a dit: “Je savais que je voulais être acteur à partir de deux ans, quand je me tenais sur une boîte et dansais et chantais pour la famille. Et quand je suis arrivé à Londres, j’avais une bourse.

“Beaucoup de gens de cette génération avaient des bourses pour se former comme acteurs, pour voyager, et puis vous aviez aussi de grands écrivains de la classe ouvrière. David Storey, Alan Bennett, Alan Sillitoe; vous aviez Albert Finney, Tom Courtenay, Richard Harris, des acteurs fantastiques . Je me souviens avoir vu Albert Finney dans «Saturday Night And Sunday Morning» et avoir pensé: «C’est le genre de chose que je vais faire». Et je pouvais, et je l’ai fait.

“Je ne suis jamais devenu un luvvie. Je peux regarder en arrière sur ma carrière et penser que j’ai fait beaucoup de ce que j’avais l’intention de faire.

“Mais les enfants commencent aujourd’hui, c’est de retour à qui vous connaissez et vos parents ont de l’argent. Féodal. F *** ing féodal.”

Mots clés: Brian Cox, Reine Elizabeth, Prince Harry

Retour au flux

.