Brian Cox n’accepterait pas la chevalerie

Brian Cox “ne voudrait pas” une chevalerie et regrette d’avoir accepté un CBE en 2003.

L’acteur de la «Succession» – qui était un membre actif de la campagne pour l’indépendance écossaise – a reçu le titre de Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) en 2002, mais a insisté sur le fait qu’il n’acceptera rien de plus élevé et ne sera «jamais» un monsieur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait une chevalerie, il a répondu: “Je ne voudrais pas faire ça. Je ne serai jamais” monsieur “.”

Et l’acteur de 73 ans a admis qu’il regrettait d’avoir accepté le CBE et ne l’a fait que parce qu’il est “inconstant”.

Il est cité par le quotidien Daily Mail Sebastian Shakespeare: “Je l’ai fait à un moment où j’aurais dû penser mieux mais je l’ai accepté parce que je suis capricieux.

“Quand je suis devenue CBE, mon excuse était que j’avais une sœur royaliste et une sœur républicaine alors j’ai pensé” Eh bien, ma sœur royaliste sera heureuse pour ça “. Elle ne pouvait pas donner aussi ** t, mais ça était ma justification. ”

Pendant ce temps, l’acteur des «X-Men» a récemment été démis de ses fonctions de patron du centre OAP Mid-Lin Daycare Center après avoir admis qu’il consomme de la marijuana, laissant les patrons «choqués et déçus».

Joyce McIntosh, présidente de la garderie Mid-Lin, a déclaré: “Dundee est droguée, nous ne pouvons tout simplement pas soutenir les vues de Brian sur le cannabis. Nous sommes choqués et déçus. Je ne pouvais pas le croire quand j’ai lu les journaux – il a un CBE et tous ces prix et postes honorifiques, et la prochaine chose, nous voyons qu’il dit aux gens de se faire lapider. C’est absolument ridicule et cela donne le mauvais exemple aux jeunes. ”

Brian – qui est marié à Nicole Ansari – a soutenu ses commentaires et a souhaité bonne chance au centre OAP.

Il a partagé: “Je suis désolé d’apprendre que la garderie Mid-Lin a été choquée et déçue par mes commentaires concernant la marijuana, qui ont en fait été faits dans la bonne humeur.

“Pour clarifier, je crois fermement aux avantages médicinaux de la marijuana et j’ai participé à son utilisation dans des endroits où il est légal de le faire. Je souhaite à Mid-Lin le meilleur dans toutes ses entreprises futures.”

.