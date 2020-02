Les fans adorent les personnages de NCIS,

mais un personnage qui est un favori est Jimmy

Palmer (Brian Dietzen). Palmer a un sens de l’humour décalé et ajoute un peu de

soulagement comique du spectacle pendant les scènes qui en ont vraiment besoin. Voici ce que Dietzen

a dit un jour «tirer un Palmer».

Brian Dietzen dit qu’il est comme Jimmy Palmer à certains égards

Brian Dietzen et David McCallum | Monty Brinton / CBS via .

Lors d’une interview avec l’animateur de Entertainment Tonight

Kevin Frazier, Dietzen a déclaré qu’il essayait de dépeindre Jimmy comme un optimiste. Il dit

dans la vraie vie, il y a une partie de sa personnalité qui est optimiste, tout comme

La personnalité de Jimmy. Dietzen décrit Jimmy comme quelqu’un qui ne descend pas

les décharges facilement:

La seule chose que j’ai essayé d’adopter dès le début avec Jimmy Palmer était de faire de lui un éternel optimiste. J’aime jouer un personnage optimiste. Vous entrez dans un spectacle comme celui-ci, vous ne savez pas combien de temps cela va durer. Mais vous essayez d’y injecter une certaine positivité. Je suis tellement content 16 ans plus tard que [Jimmy Palmer] est un verre à moitié débordant. Parce que c’est un plaisir de venir travailler et d’avoir cette énergie tout le temps. Et je ne dis pas que je suis comme ça tout le temps, mais il y a une facette de ma personnalité qui est comme ça.

Brian Dietzen explique ce que signifie «tirer un Palmer»

Que signifie «tirer un Palmer?» Lors d’une interview avec CBS sur NCIS Saison 10, Dietzen a parlé de son personnage, Jimmy Palmer, et de ce qui le rend unique. Voici ce que Dietzen a dit à propos d’une bizarrerie de Palmer. “Tirer un Palmer, c’est quand vous dites quelque chose de grossièrement inexact”, a déclaré Dietzen à CBS. “C’est juste une mauvaise blague, et vous voyez que personne ne rit. Cela signifie essentiellement quelque chose qui est à peu près dans le champ de gauche et qui n’est pas tout à fait approprié pour le paramètre. Et puis avoir à le supprimer immédiatement.

La saison 1 de «NCIS» tient une réunion spéciale pour Brian Dietzen

Dietzen ne faisait presque pas partie de la distribution principale sur NCIS.

Lorsqu’il a joué pour la première fois sur NCIS, il ne s’attendait pas à revenir.

Le plan original était que l’acteur fasse un épisode. Cependant, Dietzen était

rappelé pour faire plus d’épisodes jusqu’à ce qu’il devienne un casting régulier.

Voici ce qu’il a dit de son passage dans la série:

L’un des grands jours mémorables est ma première scène ici. Et j’ai été engagé sur une scène avec David McCallum, un jour. Et j’y suis allé, nous avons eu une belle scène juteuse avec David, où j’étais nerveux, et je travaillais sur un magnétophone. Et lui et moi avons très bien joué ensemble. C’était très, très amusant. Et je me souviens avoir pensé: c’était vraiment amusant pour mon moulinet. Au revoir. Heureusement, ils m’ont ramené, et j’ai toujours un travail ici et c’était génial, mais c’était l’un de mes plus mémorables.

