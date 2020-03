Brian Williams ridiculisé pour les pires mathématiques jamais diffusées en direct

Saviez-vous que Mike Bloomberg a gaspillé un demi-milliard de dollars en publicités pour sa candidature aux élections ratée?

Eh bien, vous le feriez si vous regardiez MSNBC jeudi soir, lorsque l’ancre Brian Williams et Mara Gay, du comité de rédaction du New York Times, a démontré une emprise très discutable sur les mathématiques.

La paire s’est émerveillée d’un tweet qui a souligné que Bloomberg aurait pu donner à chaque personne aux États-Unis 1 million de dollars – et qu’il lui restait encore beaucoup d’argent – au lieu de le gaspiller sur les annonces électorales … qui est bien sûr d’environ six zéros hors de la marque.

“Mettons cela à l’écran”, a déclaré Williams aux téléspectateurs de NBC News. “Quand je l’ai lu ce soir sur les réseaux sociaux, tout est devenu clair.”

Le tweet disait: “Bloomberg a dépensé 500 millions de dollars en publicités. La population américaine est de 327 millions. Il aurait pu donner chaque chèque de 1 million de dollars américain et avoir encore de l’argent. J’ai l’impression qu’un chèque de 1 million de dollars changerait la vie de la plupart des gens. . Pourtant, il a tout gaspillé en publicités et TOUJOURS PERDU. “

“Mike Bloomberg a dépensé suffisamment pour sa campagne pour donner à chaque Américain un million de dollars.” @BWilliams sur @ 11thHour @MSNBC pic.twitter.com/iBsWvqEIHf

– Bad Econ prend (@BadEconTakes) 6 mars 2020

“Ne nous dites pas si vous êtes en avance sur nous en maths”, a demandé l’animateur avec hésitation – ignorant que tous ceux qui regardaient étaient très en avance sur lui en mathématiques.

“Il aurait pu donner à chaque Américain un … million … de dollars”, a-t-il annoncé avec presque l’intonation du Dr Evil, “et avoir encore de l’argent pour le déjeuner.”

“C’est une manière incroyable de le dire”, a-t-il conclu, et pour la première fois dans le segment, il avait raison.

“C’est une façon incroyable de le dire, c’est vrai”, a convenu Gay. “C’est dérangeant.”

“Cela suggère ce dont nous parlons ici: il y a trop d’argent en politique.”

En effet, selon son estimation, Bloomberg avait dépensé environ quatre fois la valeur nette de l’ensemble des États-Unis pour sa campagne finalement infructueuse.

En vérité, l’alternative hypothétique de Bloomberg aurait été de donner à chaque Américain seulement 1 $ – ce qui, bien que bienvenu, n’est pas aussi impressionnant.

Twitter était prévisible sans pitié dans sa réaction.

Acheter une calculatrice, brb 🙈

– Mara Gay (@MaraGay) 6 mars 2020

“Peut-être les 49 secondes de télévision les plus stupides jamais diffusées, présentées par Brian Williams, @MSNBC, et le membre du comité de rédaction du NY Times @MaraGay. #MATH”, a tweeté l’un d’eux.

“En toute honnêteté. Nous devrions laisser un peu de mou à Brian Williams. Après tout, il faisait le calcul alors qu’il était sous le feu d’un hélicoptère en Irak”, a déclaré un autre.

“La partie vraiment effrayante de cette histoire mathématique bâclée est le nombre de personnes qui devaient la voir et l’approuver avant même qu’elle ne soit diffusée”, a souligné un troisième. “On nous dit comment vivre, parler, se comporter et voter avec une élite béat qui est d’une pierre froide et stupide.”

Plus tard dans l’émission, quelqu’un a finalement informé Williams de la gaffe mortifiante.

“Il s’avère que Mara et moi avons obtenu les mêmes notes en mathématiques”, a-t-il déclaré aux téléspectateurs. “Je parle du tweet que nous avons tous deux mal interprété. Il pourrait donner 1 $ à chaque Américain.”

“Encore une fois, je ne l’avais pas au lycée. Je ne l’ai pas ce soir. Je suis corrigé. Désolé pour ça. Le tweet est faux.”

Pendant ce temps, Mara a tweeté: “Acheter une calculatrice, brb”

Quant au journaliste qui a posté le tweet original? Son compte est privé … bien que sa biographie sur Twitter accepte maintenant: “Je sais, je suis mauvais en mathématiques.”

