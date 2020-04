Brie Bella a ressenti une «pression» pour avoir un deuxième enfant

2020-04-02 19:30:06

Brie Bella s’est sentie “obligée” d’avoir un deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan, car elle pensait que ce serait “bizarre” de s’arrêter à un seul enfant.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans attend actuellement son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan, et bien qu’elle soit ravie d’agrandir sa famille, elle a admis qu’elle se sentait “tellement pressée” de retomber enceinte après la naissance de son enfant. Birdie, une fille de deux ans.

Brie a eu du mal à concevoir pendant plusieurs mois avant de finalement tomber enceinte pour la deuxième fois, et pense que la pression qu’elle s’est mise pour avoir un autre bébé a eu un impact sur sa capacité à concevoir.

S’exprimant dans un extrait de l’épisode de “Total Bellas” de jeudi (02.04.20), elle a dit à sa sœur jumelle Nikki: “Il y a tellement de choses dans mon assiette en ce moment. Vous savez, j’essaye juste pour le bébé. J’ai l’impression que je ne suis pas tombée enceinte au cours des huit derniers mois parce qu’il y a d’autres choses sur lesquelles je dois travailler avant l’arrivée d’un enfant.

“Je suis une maman pratique, mais je suis aussi une femme de carrière. Alors Birdie voyage avec moi partout. Je ne peux pas imaginer deux.”

Et dans un confessionnal, elle a ajouté: “Je ressens tellement de pression pour avoir un deuxième enfant. C’est presque comme ce que vous êtes censé faire, et si vous ne le faites pas, alors vous êtes bizarre. Et c’est ce que je je suppose que c’est difficile. ”

Brie dit qu’elle veut être mère tout en poursuivant sa carrière, mais pense qu’avoir des enfants signifie qu’elle doit “abandonner” son emploi.

Elle a expliqué: «J’adore mon mari à mort, et je ne lui demanderais jamais, dans un million d’années, d’arrêter sa carrière – quelque chose qu’il aime faire – mais c’est comme, parce que c’est l’homme, il n’a jamais une seule fois à me demander». Est-ce que je pars chaque semaine pour sortir de la ville pour mon travail? parce que c’est juste supposé.

“En tant que femme, si nous voulons des enfants, nous devons automatiquement nous demander:” Suis-je prêt à abandonner ma carrière maintenant? ” et j’aime avoir une carrière. “

