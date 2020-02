Brie et Nikki Bella pensaient qu’ils avaient fait quelque chose de mal lors d’un appel téléphonique au Temple de la renommée

2020-02-26 22:30:05

Brie et Nikki Bella pensaient qu’ils étaient “en difficulté” lorsqu’ils ont reçu l’appel leur disant qu’ils seraient intronisés au Temple de la renommée de la WWE.

Les jumeaux et partenaires de lutte ont récemment confirmé qu’ils allaient être honorés d’une place au WWE Hall of Fame, et ont maintenant ouvert leurs portes au moment où ils ont reçu un appel téléphonique de Vince McMahon, un dirigeant de l’industrie, car ils se sont dits nerveux au départ. avait fait quelque chose de mal.

S’exprimant sur le dernier épisode de leur ‘Bellas Podcast’, Brie a déclaré: “C’était en fait assez cool, car Nicole et moi étions dans la voiture ensemble, et tout d’un coup, Vince McMahon appelle. Alors, il appelle mon téléphone, et je pense que mon téléphone était silencieux, puis il a appelé le téléphone de Nicole, puis tout d’un coup je baisse les yeux et je me disais “Oh, j’ai un appel manqué de Vince.” Et puis Nicole a regardé son téléphone, et elle a dit: «J’ai un appel manqué de Vince».

“Nous nous disions” Oh mon Dieu, avons-nous fait quelque chose? “. Toujours la première chose à laquelle ma sœur et moi pensons est” Avons-nous dit quelque chose dans les médias? “. Nous avons toujours l’impression d’avoir des ennuis, c’est fou . ”

Les jumeaux de 36 ans – qui ont tous deux pris leur retraite de la lutte – ont dû rassembler le “courage” de rappeler Vince car ils pensaient qu’ils seraient “criés dessus”, mais ont été choqués quand il a commencé à louer leurs réalisations professionnelles.

Brie a poursuivi: “Tout à coup, Vince a commencé à parler très fortement de moi et de ma sœur et de notre carrière. À peu près tout ce que nous avons fait, à propos de notre travail acharné, les nombreux yeux – en particulier avec les femmes et les jeunes filles – que nous avons apporté à la WWE. Et Nicole et moi nous regardions comme “Wow, tout cela est vraiment sympa”. ”

Le couple ne s’attendait pas à être intronisé au Temple de la renommée pendant au moins cinq ans, et a donc été “choqué” lorsque Vince leur a annoncé la nouvelle.

Brie a dit: “Et il dit:” Alors Bellas, j’adorerais t’introduire dans la classe 2020 du Hall of Fame “. Nicole et moi sommes restées silencieuses et nous nous sommes dit:” Quoi? Attendez. ” Nous étions dans un silence total parce que nous étions tellement choqués.

“Honnêtement, Nicole et moi ne nous attendions pas à un appel téléphonique comme celui-ci pendant cinq ou dix ans. Vous devez être complètement à la retraite pour être intronisé, vous ne pouvez pas du tout lutter quand vous êtes intronisé au Temple de la renommée . Et nous sommes officiellement à la retraite, mais vous les gars … nous nous sommes littéralement regardés et nous avons juste crié. “

