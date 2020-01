Brie et Nikki Bella sont enceintes

2020-01-29 14:00:04

Nikki et Brie Bella sont toutes deux enceintes – et doivent être espacées de moins de deux semaines, mais ont insisté sur le fait que ce n’était pas “prévu”.

Les jumeaux ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais “prévu” d’attendre en même temps et sont “choqués” qu’ils vivent l’expérience ensemble.

Brie – qui a déjà une fille de deux ans, Birdie, avec son mari Daniel Bryan – a déclaré: “Attendez, des jumeaux sont enceintes en même temps?

“Les gens vont penser que c’est une blague. Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifiée, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!”

Et Nikki – qui s’est récemment fiancé à Artem Chingvintsev – a ajouté au magazine People: “[It was] une surprise totale. Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter: «Oh mon Dieu, je suis enceinte». Je ne suis pas prêt pour ça. ”

Alors que Brie et Daniel essayaient d’avoir un bébé depuis un certain temps, Nikki et Artem n’avaient pas encore prévu de fonder une famille et elle pensait initialement qu’elle ressentait des “vibrations jumelles” parce qu’elle savait que sa sœur l’attendait.

Nikki a déclaré: “J’étais dans le yoga, et j’ai toujours eu le sentiment que vous deviez passer un test de grossesse, mais je n’étais même pas encore en retard.

“Et donc je me dis:” Pourquoi est-ce que je continue d’avoir ce sentiment? Est-ce que je reçois des vibrations jumelles d’elle? Parce qu’elle vient de me dire qu’elle est enceinte? ” ”

Les anciennes stars de la WWE ont même connu les mêmes symptômes de grossesse.

Brie a déclaré: “Nous nous sommes vraiment sentis mieux dans nos vies. C’est en fait fou parce que nous avons tous les deux les mêmes symptômes. Nous avons donc été super nauséeux.”

Nikki a ajouté: “J’ai l’impression d’avoir littéralement une gueule de bois tous les jours et c’est fou parce que je ne sors pas faire la fête.

“Je ne passe pas mes heures heureuses habituelles. Il n’y a pas de vin dans ma vie. C’est comme avoir une gueule de bois. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi, c’est de ressentir cette gueule de bois tous les jours.”

