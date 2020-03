Brie Larson a enfin expliqué ces photos de tournage déroutantes

Chaque fois qu’une nouvelle photo ou bande-annonce sort pour promouvoir une grande franchise comme Marvel Cinematic Universe, les fans l’analysent comme des archéologues et / ou des historiens, regardant chaque pixel avec une loupe ou réalisant des vidéos de 30 minutes analysant des bandes-annonces de deux minutes.

Parfois, les informations qu’ils glanent sont utiles, mais d’autres fois, ce n’est pas le cas, car lorsqu’il s’agit de définir des photos et des bandes-annonces, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, en particulier en ce qui concerne Marvel. Brie Larson l’a expliqué clairement lorsqu’elle a expliqué ce qui se passait vraiment avec une photo de plateau très controversée.

Ce que les fans pensaient de la photo de Captain Marvel

Brie Larson | Aaron J. Thornton / RedCarpetImages.net

Il y a quelque temps, une photo a circulé de Larson dans son costume de capitaine Marvel alors qu’elle faisait une scène de combat. Le cadre semblait être sur Vormir, l’endroit de la pierre de l’âme où une personne qui veut cette pierre doit sacrifier quelque chose près d’elle et qui lui est chère pour l’obtenir.

Dans Avengers: Infinity War, Thanos a tué Gamora pour récupérer la pierre. Dans Avengers: Fin de partie, lorsque les héros sont revenus dans le temps pour obtenir la pierre, Black Widow s’est sacrifiée pour que Hawkeye puisse obtenir la pierre.

Alors, que faisait le capitaine Marvel sur Vormir? Les fans ont commencé à penser qu’elle avait quelque chose à voir avec cette bataille, surtout après que Marvel a révélé que la scène était à l’origine beaucoup plus élaborée.

Thanos est apparu sur la scène et il y a eu une bataille, Natasha mourant d’une mort encore plus laide qu’elle ne l’a finalement été, avant que les cinéastes décident de réduire la séquence à ce que nous voyons maintenant dans Fin du jeu, avec Natasha et Clint ayant leur combat, mais avec pas de Thanos en vue, et certainement pas de capitaine Marvel.

Donc, avec cette photo qui circule, cela prouve que Carol a fait partie de la bataille à un moment donné, n’est-ce pas?

Ce que Brie Larson dit que la photo de Captain Marvel était vraiment

Avec Marvel, les fans devraient maintenant apprendre à ne jamais faire confiance à leurs propres yeux ou oreilles. Larson a publié la photo sur son Instagram. Bien qu’il s’agisse du décor de Vormir, le moment n’a jamais été censé faire partie d’un film, que ce soit Captain Marvel, Avengers: Infinity War ou Avengers: Fin de partie. C’était simplement un test de la caméra pour voir à quoi ressemblait le costume, et «J’étais encore en train d’apprendre à bouger dans une combinaison en cuir. De bons moments », a-t-elle écrit. .

Larson a déclaré dans plusieurs interviews qu’elle avait filmé ses premières scènes pour Marvel sur Avengers: Fin de partie, même si Captain Marvel est sorti en premier. En conséquence, Larson ne savait même pas complètement ce que ses pouvoirs étaient censés être lorsqu’elle a commencé à tirer.

Une telle confusion n’est pas rare parmi les acteurs de Marvel, tels que Tom Holland, qui sont connus pour demander exactement qui ils combattent. Marvel est si secret qu’ils ne disent pas toujours aux acteurs ce qui se passe dans le script.

Compte tenu de tout ce subterfuge bon enfant, est-il étonnant que Gwyneth Paltrow ne semble jamais savoir sur quel film elle travaille à un moment donné?

Marvel n’est pas au-dessus du pot au nom de la promotion

Les films de Marvel sont des créations si malléables qu’ils sont souvent réécrits une fois la photographie principale terminée et les éditeurs ont commencé à façonner le film final. Surtout avec des histoires aussi complexes que celles d’Infinity War et Endgame, le changement est inévitable.

Cependant, les fans ont remarqué que la bande-annonce d’Infinity War montrait Hulk dans sa forme moyenne et verte habituelle en train de charger dans la bataille de Wakanda. Cependant, dans le film final, Banner a du mal à faire apparaître Hulk et porte l’armure Iron Man Hulkbuster pendant la bataille.

Il n’est pas du tout rare que les bandes-annonces incluent des images qui ne sont finalement pas utilisées. Les bandes-annonces sont généralement coupées avant la fin du film, donc quelque chose peut ne pas jouer exactement comme le montre la bande-annonce. Cependant, on pourrait également affirmer que ce fibbing est préférable à une bande-annonce qui donne en fait des points d’intrigue. En tout état de cause, les plaintes concernant les films Marvel s’envolent comme la poussière d’un claquement de Thanos parce que les grosses parlent d’eux-mêmes.