Brielle Biermann reçoit un contrecoup pour avoir déclaré que Donald Trump était «constamment intimidé»

Brielle Biermann est critiquée sur les réseaux sociaux après avoir dit aux gens d’arrêter

“harcèlement” Le président Donald Trump.

Lundi, la fille de 23 ans de la star de télé-réalité Kim Zolciak-Biermann est allé sur Twitter pour partager ses réflexions sur la façon dont les gens traitent 45 ans, affirmant qu’il est “constamment rabaissé” et “intimidé”.

“Ce n’est pas politique – je me fiche de ce que je pense de Trump en tant que politicien, mais c’est une PERSONNE.” Diriger “le pays”, a écrit Brielle. “Il a des sentiments comme nous tous. Pensez-vous que quelqu’un veut faire de son mieux quand il est constamment rabaissé / intimidé pour tout ce qu’il fait / dit?”

Bien que certains fans soient d’accord avec la star de “Don’t Be Tardy”, de nombreux utilisateurs ont absolument déchiré Brielle dans ses réponses et ont déclaré que Trump était l’intimidateur, et non l’inverse.

“Le suivez-vous sur Twitter? Littéralement, tout ce qu’il fait est de rabaisser et d’intimider les autres”, a expliqué un utilisateur. tweeté. “Où est votre indignation à ce sujet? Où est le leadership là-dedans? Vérifiez vous-même.”

“Je t’aime, mais ma fille, il est le plus gros tyran de tous. Les choses qu’il dit sont complètement inacceptables. Il a fait tellement de commentaires désobligeants et dégradants. Vous obtenez ce que vous donnez”, une personne m’a dit.

Un autre a dit à Brielle que Trump “ne s’en foutait” pas des sentiments des autres. “Il ne montre pas de respect à 90% des gens à qui il parle”, ajoutée.

Après qu’un utilisateur ait prétendu que Trump “a écrit le livre sur l’intimidation, réessayez”, Brielle riposta, “2 torts ne font pas un bien!” La personne a alors répondu: “Le tenir pour responsable n’est pas de l’intimidation. Vous atteignez.”

Lorsqu’une autre a suggéré à Brielle de “simplement supprimer” son tweet suite à la réponse négative, elle a répondu: “Non. Je me sens vraiment mal pour lui. Et TOUTE PERSONNE QUI A BULLIÉ. Personne indépendamment de ce qu’il a fait ne mérite cela. Ayez du cœur.”

Quelques heures plus tard, Brielle s’est adressée à la réaction, disant: “Ce n’est pas une représentation de mes opinions politiques. Je dis simplement – Obama, Trump, qui que ce soit !!! Ne méritait pas / ne méritait pas la haine constante. Le nombre de personnes défendre l’intimidation est ridicule !! “

Les tweets de Brielle sont venus au milieu du monde pandémie de Coronavirus, lequel a infecté plus de 1,3 million de personnes dans le monde. Trump a été critiqué et continue d’être critiqué pour la réponse du gouvernement à la pandémie, beaucoup l’appelant un échec.

