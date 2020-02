Brielle Biermann se sent “ complètement différente ” après avoir retiré les lèvres, la teinture des cheveux

Maintenant qu’elle a un mois pour s’habituer à son nouveau look, Brielle Biermann se sent comme une personne “complètement différente”.

Kim Zolciak’s La fille de 22 ans vient de publier un nouveau selfie sur Instagram, exposant sa moue plus petite et plus subtile et ses mèches plus sombres et plus droites.

“La brune Brielle est complètement différente de la blonde Brielle 🦋”, a-t-elle sous-titré la photo, suscitant les éloges de sa sœur. Ariana Biermann et “Real Housewives of Beverly Hills” étoile Kyle Richards, qui a dit que le nouveau look était “beau”.

Pendant les vacances, le “Ne soyez pas en retard” La star a commencé à arborer des cheveux plus foncés, grâce à la coloriste et styliste préférée de la famille, Chrissy Rasmussen. Maintenant, elle est entièrement brune!

Mais peut-être plus surprenant que le changement de cheveux a été la décision de Brielle de dissoudre ses remplisseurs de lèvres. Elle a d’abord partagé une photo d’elle-même 24 heures après l’intervention, mais elle était toujours enflée et un peu “noire et bleue”. Quelques jours plus tard, elle a donné à ses 1,3 millions de followers sur Instagram le résultat final, et la réaction a été extrêmement positive.

Au début, elle n’était pas sûre de ce qu’elle ressentait à propos de sa petite moue. Elle a partagé une série de photos d’elle avant la première fois qu’elle avait fait la procédure, indiquant clairement qu’elle n’était pas fan de ses lèvres sans filler. Les images étaient sous-titrées avec des messages comme «Je sais que vous savez tous que ces lèvres ne sont pas l’ambiance» et de nombreux émojis visage-paume.

Début 2019, Brielle a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ses lèvres “parce que je n’en avais pas”. Elle a expliqué qu’elle attendait depuis l’âge de 14 ans pour les faire repulper, en disant: “Si j’avais pu le faire plus tôt, je l’aurais fait, et je ne le regrette pas. Je ne pense pas que je suis allé trop loin comme les gens prétendent. “

Sans doute les lèvres les plus célèbres de toutes – celles de Kylie Jenner – ont subi une transformation similaire. En juillet 2018, le magnat de la beauté de 22 ans a partagé une photo sur Instagram qui a incité un fan à commenter: “Elle ressemble à la vieille Kylie ici, pourquoi.” Jenner elle-même a répondu à la remarque: “Je me suis débarrassée de tout mon agent de remplissage.”

L’admission était énorme compte tenu des longueurs Kris Jenner’s la plus jeune des filles était partie pour garder secrète l’amélioration initiale.

Après avoir insisté sur le fait que ses lèvres repulpées étaient le résultat d’un crayon à lèvres appliqué par des experts, Kylie, alors âgée de 16 ans, a révélé qu’elle avait appliqué des injections à sa moue dans un épisode de 2015 de “L’incroyable famille Kardashian.” Dans une interview en 2016, Jenner a déclaré qu’elle avait d’abord menti sur le fait de les faire parce que “je ne voulais pas que les gens pensent que vous deviez faire vos lèvres pour vous sentir bien dans votre peau. Mais ils pensaient que c’était plus fou que je mentais parce que c’était tellement évident. “

Puis, dans un épisode de son émission dérivée de courte durée, “Life of Kylie”, elle a révélé ce qui avait motivé la procédure en premier lieu: un commentaire d’un garçon au collège.

“J’ai de très petites lèvres, et c’était comme l’un de mes premiers baisers, et un gars m’a dit: ‘Je ne pensais pas que tu serais un bon baiser parce que tu as de si petites lèvres'”, se souvient-elle, ajoutant, ” J’ai pris ça très fort. “

Jenner a depuis réinjecté un peu de remplissage, alors qui sait – peut-être que Biermann le fera aussi.

