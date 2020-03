Brit Hume Tweets, analyste de Fox News, oublie de fermer cet onglet maladroit

Brit Hume de Fox News a fait une super gaffe le Super Tuesday qui a intéressé les gens plus à sa navigation sur Internet qu’à son analyse politique.

Le correspondant principal du réseau d’information conservateur a publié une capture d’écran des cotes des paris électoraux montrant Joe Biden prenant la tête de Bernie Sanders pour remporter la nomination démocrate, mais il n’a pas réussi à fermer quelques autres onglets de son iPad avant de l’envoyer aux masses.

L’un était un compte en ligne SunTrust, un autre recherchant le coronavirus, mais l’onglet qui titillait le plus les utilisateurs de Twitter était marqué “Vinyle Sexy Vixen”.

l’animateur de nouvelles de renard brit hume aime le vinyle vixen sexy (h / t. @ BadFoxGraphics) pic.twitter.com/UbRM6ptfvC

– Bobby Lewis (@revrrlewis) 3 mars 2020

On ne sait pas ce que la marque réelle du navigateur Web peut avoir inclus, mais il n’a pas fallu longtemps aux abonnés pour partager leurs résultats de recherche après avoir branché ces trois mots. Une publicité pour un “soutien-gorge licou vinyle déesse” au prix de 15,37 $ mettant en vedette un modèle légèrement vêtu était la recherche la plus commune partagée.

Et d’autres utilisateurs de Twitter n’ont pas pu s’empêcher de verser sur les blagues pour cette bévue, y compris même les autres onglets ouverts pour leur punchline comme l’un a posté: “À des fins historiques, tfw u fait une analyse politique pour Fox News, puis vérifiez votre compte bancaire avant traquer des renardes en vinyle sexy “, et un autre partagé,” l’Amérique n’a qu’une question, Brit Hume va-t-il commander les gants en vinyle qui ne sont pas inclus dans la tenue en vinyle sexy renarde? Je dis oui, uniquement à cause du coronavirus. “

Hume a tweeté l’erreur amusante à 5 h 37 et il a fallu trois heures complètes pour supprimer le message d’origine.

Fait intéressant, la cote des paris électoraux avait également le vice-président Mike Pence dans la course pour renverser Donald Trump lors des prochaines élections. Sa chance de gagner était de 1,2%.

Découvrez plus de réactions hilarantes ci-dessous.

#sexyvixenvinyl @brithume America n’a qu’une question, Brit Hume va-t-il commander les gants en vinyle qui ne sont pas inclus dans la tenue de vinyle sexy vixen? Je dis oui, uniquement à cause du coronavirus.

– Christopher Nye (@CB_Nye) 3 mars 2020

Brit vérifiant son argent, son argent, ses houes, son état de santé et les résultats des élections à 5h30 du matin un mardi

Comme moi. https://t.co/mZU5dIbkfj

– #BlackWomensHistoryWeek 2 / 25-3 / 3 (@FeministaJones) 3 mars 2020

J’adore me réveiller tôt le matin et rechercher mes trois choses préférées: les épidémies virales, la politique et le vinyle de renarde sexy. pic.twitter.com/BXHkBXgeaE

– AndyH 🍻 (@AndyGHardman) 3 mars 2020

J’entends sexy vixen vinyl gots une augmentation de 60%

– plus grands succès des tourettes fondues ed (@Finkelmeister) 3 mars 2020

Surpris, Brit Hume a pu supprimer et retweeter avec la capture d’écran recadrée pendant que sa femme le poursuivait dans la maison avec le PIN ROULANT

– Jesse Hawken (@jessehawken) 3 mars 2020

Zoomez sur les onglets, si vous voulez voir qui Brit Hume * aime vraiment * en 2020. pic.twitter.com/7uP7iwgE6o

– Hil.i.am (@hilaryluros) 3 mars 2020

Toujours coincé dans ma tête.

Non non. Vous êtes les bienvenus. https://t.co/ts0IWpCtHS

– Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 3 mars 2020

