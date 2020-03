British Bulldog confirmé pour le WWE Hall of Fame

2020-03-12 13:30:05

«The British Bulldog» Davey Boy Smith est intronisé au WWE Hall of Fame dans le cadre de la classe de cette année.

Le British Bulldog est intronisé au WWE Hall of Fame.

Le lutteur légendaire Davey Boy Smith – qui a tenu les championnats Intercontinental, Européen, Hardcore et Tag Team au cours de sa riche carrière – sera honoré lors de la cérémonie de cette année à Tampa, en Floride, le mois prochain.

La nouvelle a été confirmée pour la première fois par Corey Graves sur son podcast “ After The Bell ”, car il a été annoncé que le défunt grappler britannique – décédé d’une crise cardiaque en 2002 à l’âge de 39 ans – sera intronisé dans le cadre de la classe 2020.

Sa fille, Georgia Smith, a ensuite consulté les médias sociaux pour commenter cette nouvelle passionnante.

Elle a posté sur Twitter: “Je dois me taire depuis plus d’un mois … C’est confirmé et officiel … Maintenant je peux le crier au monde !!!!

“MON PAPA EST INTRODUIT AU @WWE HALL OF FAME! JE T’AIME DAVEY !!! (sic)”

Il sera intronisé aux côtés de JBL, Dave Bautista, Nikki et Brie Bella, et des membres de nWo Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman.

Dans l’un des moments de lutte les plus célèbres de Smith, il a conservé le titre intercontinental contre Bret ‘The Hitman’ Hart au Wembley Stadium de Londres à Summerslam 1992.

Le chef de la WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque, a précédemment commenté le British Bulldog et l’a soutenu pour être honoré d’une place au Temple de la renommée.

Il a dit: “Il y a un groupe de personnes qui prennent ces décisions, mais si vous me demandez,” mérite-t-il d’être au Temple de la renommée “, alors la réponse est à 100%.

“Absolument, il y a beaucoup de gens qui le font, et il y a beaucoup de noms qui devraient être dans le [Hall of Fame]. La considération est là, j’en suis sûr.

“Mais si vous me demandez mon opinion personnelle, il devrait absolument être dans le Hall of Fame. Est-ce que ça vient? Absolument, c’est juste une question de moment.”

Mots clés: Bulldog britannique, Davey Boy Smith

Retour au flux

.