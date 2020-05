Britney Spears a brûlé un gymnase à domicile à cause de bougies, 18 ans après l’incendie d’un appartement

C’est peut-être la troisième fois que le chanteur de “Oups! … I Did It Again” a accidentellement déclenché un incendie.

Britney Spears«L’amour des bougies semble avoir provoqué un incendie dans sa maison – mais ce n’est pas la première fois que cela se produit.

Mercredi, dans une vidéo d’entraînement sur Instagram, la pop star de 38 ans a révélé que son gymnase à domicile avait brûlé après avoir accidentellement laissé deux bougies à l’intérieur.

“Salut, les gars. Je suis dans ma salle de gym en ce moment. Je ne suis pas ici depuis environ six mois parce que j’ai brûlé ma salle de gym, malheureusement”, a déclaré Britney dans le clip. “Euh, j’avais deux bougies et, oui, une chose en entraînait une autre, et je l’ai brûlée.”

Portant un soutien-gorge de sport et un short de gym, la chanteuse de “Baby One More Time” a dit à ses followers qu’elle enregistrait depuis sa salle de gym personnelle, suggérant que la structure entière n’avait pas été détruite. Cependant, Britney a déclaré qu’il ne lui restait que deux équipements, dont une paire d’haltères.

Bien qu’elle ne dispose pas de tout son équipement d’exercice, Britney a montré comment elle maintient son physique en quarantaine. La routine d’entraînement du gagnant du Grammy comprenait des répétitions d’haltères, des squats pondérés, des fentes, des planches et plus encore. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous.

Britney a également abordé l’incendie du gymnase dans la légende du message et a rappelé ce qui s’était passé.

“C’était un accident”, a-t-elle écrit. “Mais oui…. Je l’ai brûlé 🙈. Je suis passé devant la porte de la salle de gym et des flammes 🔥🔥🔥🔥 BOOM !!!!!!”

“Par la grâce de Dieu, l’alarme s’est déclenchée”, a-t-elle poursuivi. “Après cela et yoory hoorah, personne n’a été blessé 🙏🏼. Malheureusement, il ne me reste plus que deux pièces d’équipement lol et une salle de gym à miroir unilatérale 🙄🙄🙄 !!!!!”

“Mais cela pourrait être bien pire, donc je suis reconnaissant”, a conclu Britney. “Pssss j’aime mieux travailler dehors de toute façon 🌸🌸🌸🌸🌸 !!!!”

Heureusement, l’incident n’a pas été aussi “désastreux” que le chanteur l’a décrit dans la vidéo, a déclaré un représentant de l’équipe de Britney. TMZ. Ils ont également assuré que le gymnase ne brûlait pas au sol.

Cependant, l’incendie du gymnase n’est pas le premier incendie provoqué par les bougies de Britney. En 2002, le chanteur de “Baby One More Time” a provoqué un incendie dans un immeuble à New York, E! En ligne signalé à l’époque.

“Brit avait laissé une bougie allumée devant un évent”, a expliqué la maman de Britney, Lynne Spears a écrit sur le site Web du chanteur après l’incident de 2002. “Le mur a pris feu et le service d’incendie a dû venir l’éteindre.”

“Elle a vraiment appris une leçon cette fois”, a-t-elle ajouté. “J’aime aussi les bougies, et je dois me rappeler d’être vraiment prudent avec elles.”

Selon E !, Lynne a également révélé sur BritneySpears.com que l’amour de sa fille pour les bougies avait déjà déclenché un incendie dans la maison familiale de Louisiane à l’époque.

