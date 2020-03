Britney Spears aide les fans pendant la pandémie de coronavirus

2020-03-22 11:30:04

La pop star Britney Spears a révélé son intention d’aider les fans pendant la crise des coronavirus.

La pop star de 38 ans s’est rendue sur Instagram pour révéler son intention de sélectionner trois fans pour lesquels elle achètera des produits indispensables dans le contexte de la pandémie en cours.

Dans son message vidéo, Britney a expliqué: “Notre monde traverse des moments si difficiles en ce moment. Que ce soit avec de la nourriture ou je reçois vos couches pour enfants ou quoi que ce soit, DM moi et je vais vous aider.”

Britney a publié la vidéo après avoir été nominée pour le #DoYourPartChallenge, un mouvement qui s’est répandu sur les réseaux sociaux pendant la crise actuelle.

La chanteuse – qui a nommé Will Smith, Kate Hudson et son petit ami, Sam Asghari, pour le défi – a légendé sa publication sur Instagram: “Ma sœur @jamielynnspears m’a proposé de participer au #DoYourPartChallenge donc je choisis 3 fans pour aider dehors pendant cette période difficile … DM moi et laissez-moi savoir comment je peux aider et je ferai ce que je peux !!! [kissing emojis] Je nomme @willsmith @samasghari @ cadehudson22 !!! (sic) ”

Pendant ce temps, la Fondation Clara Lionel de Rihanna a annoncé son intention de donner 5 millions de dollars pour aider à lutter contre la pandémie.

Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, a récemment déclaré: “Il n’a jamais été aussi important ou urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies – celles qui seront les plus durement touchées par cette pandémie.”

L’argent devrait être utilisé pour une multitude de causes, notamment pour aider à approvisionner les banques alimentaires – qui nourrissent les personnes vulnérables et âgées – ainsi que pour financer davantage de tests et de soins contre les coronavirus dans des pays comme Haïti et le Malawi.

On espère également que les fonds pourront être utilisés pour acheter des équipements de protection, tels que des gants et des masques, pour les unités de soins intensifs.

