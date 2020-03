2020-03-03 11:30:06

Britney Spears aime Sam Asghari “plus que tout” alors qu’elle marquait son début d’anniversaire.

Britney Spears aime Sam Asghari “plus que tout”.

Le hitmaker ‘Piece Of Me’ avait un doux message pour son petit ami alors qu’ils célébraient son anniversaire tôt, admettant qu’elle “l’adorait”.

Elle a écrit: “Joyeux début d’année à cet homme !!!!! Je l’adore et je l’aime plus que tout ….. !!!! Joyeux anniversaire @samasghari !!!!!! (sic)”

Sam était également plein d’éloges et d’amour pour Britney.

Dans son propre article, il a partagé: “Le meilleur cadeau d’anniversaire est votre sourire (sic)”

Pendant ce temps, Sam a récemment révélé que Britney et lui essayaient de “s’entraider” autant que possible malgré leurs horaires chargés.

Il a dit: “Vous devez rester au-dessus de cela. En ce qui concerne nos horaires chargés, nous essayons tous les deux de nous soutenir le mieux possible.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait le mariage dans son avenir avec Britney, Sam a ajouté: “Absolument. C’est quelque chose que chaque couple devrait faire. C’est tout l’intérêt d’une relation – nous sommes une famille.

“Faites-moi confiance, si jamais nous nous marions, tout le monde le saura. En fait, vous pourriez être le premier à le savoir – vous ne savez jamais!”

Et, bien qu’il n’ait pas encore proposé, Sam est convaincu que leur relation est plus forte que jamais alors que sa famille adore Britney.

Il a expliqué: “J’ai trois sœurs. Nous avons souvent passé du temps. Nous sommes ensemble depuis trois ans et mes sœurs l’aiment, ma famille l’aime. Ma maman vit dans un autre pays [but] quand elle était ici, elle l’a rencontrée. ”

Leur vie amoureuse peut se dérouler aux yeux du public, mais il pense que leur relation est “normale” car ils s’inspirent et se soutiennent mutuellement au quotidien.

Il a dit: “Ce que j’aime le plus dans ma relation, c’est le fait que c’est si normal. Ce n’est pas glamour ou quoi que ce soit.

“Elle m’inspire dans mon travail et je peux tellement lui donner en allant au gymnase, en allant au travail, en ayant une vie équilibrée. Nous pouvons nous inspirer les uns les autres ici et là et vraiment grandir les uns avec les autres.”

Mots clés: Britney Spears, Sam Asghari

Retour au flux

.