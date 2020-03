Britney Spears lance des brimades en ligne sur des commentaires cruels

2020-03-18 09:30:05

La chanteuse “ Toxic ” Britney Spears a riposté aux intimidateurs en ligne pour des commentaires sur ses photos de maillots de bain sur Instagram.

Britney Spears a fustigé les intimidateurs en ligne pour avoir critiqué ses photos de maillots de bain.

Le hitmaker «toxique» a riposté aux trolls se plaignant de ses publications sur les réseaux sociaux, car elle a admis que «tous les commentaires moyens» la déprécient.

Dans un long article Instagram, elle a écrit: “J’ai lu beaucoup de choses en ligne sur des gens critiquant mes articles … disant que je publie les mêmes 15 photos avec le même fond rouge et portant le même maillot de bain blanc.

“Pour moi, je suis vraiment excité par mes messages …. et j’aime les partager avec vous tous !!!! Je n’ai jamais possédé de maillot de bain blanc auparavant et j’ai simplement aimé le fond rouge !!!!

“La lecture de tous les commentaires méchants me fait vraiment mal … et je voulais partager parce que vous ne devriez vraiment pas dire toutes ces choses méchantes à quelqu’un que vous ne connaissez même pas (sic)”

La star de 38 ans a appelé les gens à “être gentils” les uns avec les autres alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus.

Elle a ajouté: “Cela vaut pour intimider quelqu’un vraiment !!!!!! Des moments difficiles comme ceux que nous traversons actuellement devraient vraiment nous apprendre à être gentils les uns avec les autres (sic)”

Pendant ce temps, Britney s’est également excusée auprès de tous ses adeptes “offensés” par les photos qu’elle a postées de chevaux – qui semblent avoir été supprimées.

Elle a poursuivi: “J’ai vu certaines personnes offensées par ma publication sur les chevaux hier … Je suis vraiment désolée d’avoir offensé quelqu’un.

“Je pense qu’il est important de voir des choses qui apportent du bonheur pendant les moments difficiles et de faire la lumière sur une situation peut parfois aider les gens !!!! Je vous aime tous …. restez en sécurité …. et soyez gentils !!!!! (sic) ”

Britney – qui a appelé des intimidateurs dans le passé – a précédemment révélé qu’elle avait des “problèmes d’estime de soi”.

Elle a expliqué: “Le langage corporel est tout! La façon dont vous vous parlez et vous portez peut affecter votre humeur …

“J’ai des problèmes d’estime de soi, alors je me relâche … Ces poses m’aident à devenir plus fort tous les jours et c’est assez amusant de les faire. Je me sens si différent à chaque fois que je le fais, parce que je n’ai pas l’habitude de sentir mon dos être dehors! !!! (sic) “

Mots clés: Britney Spears

