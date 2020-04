Britney Spears loue le “ génie ” de Justin Timberlake

2020-04-16 07:30:06

Britney Spears a félicité son ex-petit ami Justin Timberlake comme un “génie” alors qu’elle partageait une vidéo d’elle dansant sur sa chanson “Filthy”.

Britney Spears a félicité son ex-petit ami Justin Timberlake comme un “génie”.

La chanteuse de 38 ans a admis qu’elle avait vécu l’une des “plus grandes ruptures du monde” lorsqu’elle s’est séparée du hitmaker “SexyBack” en 2002, mais elle est toujours fan de sa musique et a partagé une vidéo d’elle sur Instagram dansant sur la chanson de son ancien partenaire «Filthy».

Et parmi les commentaires de centaines de fans ravis, la star de “Trolls World Tour” a également partagé son approbation du clip.

En publiant la vidéo sur Instagram, Britney a écrit: “Ceci est ma version de Snapchat ou de TikTok ou quoi que ce soit que vous soyez censé faire de nos jours !!!!!

“Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment … Je m’ennuie vraiment.

“PS je sais que nous avons eu l’une des plus grandes ruptures du monde il y a 20 ans …. mais bon l’homme est un génie !!!!

“Super chanson JT !!!!! Psssss si vous SAVEZ CE QUI EST BON !!!!! (sic)”

En réponse, Justin – qui est sorti avec Britney pendant trois ans – a commenté avec un visage riant et trois emojis levant les mains.

Le petit ami actuel de la chanteuse “ Toxic ”, Sam Asghari, était également un grand fan de la vidéo, dans laquelle Britney a enfilé un haut court blanc et un short pour danser sur son balcon.

Il a écrit: “Snapchat, Instagram TikTok, Facebook même Myspace ont été inspirés par vous (sic)”

Justin – qui a un fils de cinq ans, Silas, avec sa femme Jessica Biel – aurait écrit son single “ Cry Me a River ” en réponse à sa rupture avec Britney et avait précédemment admis que la piste lui avait pris seulement deux heures pour écrire.

Il a révélé dans ses mémoires, “Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me”: “J’ai été méprisé. J’ai été p *** ed off.

“J’ai écrit ‘Cry Me a River’ en deux heures. Je n’avais pas l’intention de l’écrire.”

Pendant ce temps, Britney a des fils Sean, 14 ans, et Jayden, 13 ans, avec l’ex-mari Kevin Federline.

Mots clés: Britney Spears, Justin Timberlake

Retour au flux

.