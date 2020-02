Britney Spears partage une vidéo de pause

2020-02-27 11:30:05

Britney Spears a partagé une vidéo du moment où elle s’est cassé le pied en dansant “à fond” aux Kings of Leon.

La chanteuse de 38 ans a posté sur Instagram un clip d’elle montrant ses mouvements tandis que “ Sex on Fire ” de Kings of Leon jouait en arrière-plan et la vidéo s’est terminée avec le bruit fort de ses os qui se cassaient.

Elle a légendé la vidéo: “Je n’ai pas dansé depuis six mois donc j’étais à fond à cet endroit.

“Et oui …. je sais que je suis pieds nus … ne riez pas mais j’agrippe mieux le sol de cette façon !!!!”

“PS, vous pouvez entendre où je me suis cassé le pied ici. Désolé, c’est un peu bruyant !!!!! (sic)”

Britney avait abordé sa blessure pour la première fois plus tôt dans la journée lorsqu’elle avait lu des lettres de fans et s’était excusée de ne pas être arrivée à l’expérience immersive des fans de Los Angeles “ The Zone ”.

Présentant son casting, elle a déclaré dans le clip vidéo: “Je suis vraiment désolée les gars que je n’ai pas pu arriver dans la zone mais malheureusement, j’ai dansé et je me suis cassé le pied.”

Le petit ami de Britney, Sam Asghari, a révélé la semaine dernière qu’elle avait subi une blessure douloureuse en partageant une publication Instagram mettant en vedette sa distribution, sur laquelle il a écrit le mot “ Stronger ” dans des stylos verts et bleus, faisant référence à son single de 2000.

Il a légendé le message: “Lorsque vous cassez quelque chose, il a tendance à guérir plus fort spécialement lorsque vous êtes ma fille. Ma lionne s’est cassé l’os métatarsien au pied en faisant ce qu’elle aime qui danse.

“Je lui souhaite la meilleure récupération possible pour qu’elle puisse sauter, courir et danser ses fesses #stronger.”

La sœur de Britney, Jamie-Lynn Spears – dont la fille de 11 ans Maddie s’est blessée au bras à l’école au début du mois – a plaisanté sur le problème médical de la famille dans les commentaires du post de Sam.

Elle a plaisanté: “Entre elle et Maddie, nous gérons un hôpital !!”

