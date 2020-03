Britney Spears profite d’une pause sous les projecteurs

2020-03-04 19:00:06

Britney Spears est “parfaitement satisfaite” pendant sa pause sous les projecteurs, après que son fils Jayden a révélé qu’elle pourrait “arrêter” la musique.

Britney Spears est “parfaitement satisfaite” pendant sa pause sous les projecteurs.

La hitmaker de ‘Slumber Party’ profite actuellement de temps loin de sa carrière musicale après avoir sorti un album pour la dernière fois en 2016, et des sources ont maintenant déclaré qu’elle n’était “pas pressée” de revenir en studio.

Un initié a déclaré: “Britney n’est pas pressée de recommencer à enregistrer de la musique. La pensée lui vient à peine à l’esprit. C’est la plus longue pause entre les cycles d’albums de sa carrière – elle approche depuis quatre ans depuis la sortie de Glory – et elle est parfaitement contente avec ça.”

Et même si elle n’est peut-être pas dans le studio d’enregistrement, Britney a toujours une passion pour la danse, car elle aurait utilisé la danse comme un «débouché créatif».

La source a ajouté: “La danse est le débouché créatif de Britney. Non seulement cela l’aide-t-elle à rester en forme, mais c’est aussi une forme de thérapie et de clarification de son esprit. Elle peut arrêter de faire de la musique à un moment donné mais elle n’arrêtera jamais de danser, que ce soit qui soit sur une scène devant 25 000 personnes ou seule dans son jardin. ”

Alors qu’une deuxième source dit que la pause de Britney est arrivée à un moment bien nécessaire pour le chanteur “Toxic”.

Ils ont déclaré au magazine Us Weekly: “Ces derniers mois [have] été une pause bienvenue car elle avait vraiment travaillé sans arrêt. Ne vous attendez pas à ce qu’elle reprenne une carrière active de si tôt. ”

La nouvelle survient après que le fils de Britney, Jayden Federline, âgé de 13 ans, a affirmé que sa mère prévoyait de “quitter” la musique.

Dans un flux en direct sur Instagram, il a dit: “Que se passe-t-il avec ma maman? Je vais vous raconter toute l’histoire de ma maman et d’autres trucs si j’ai 5000 abonnés sur mon Instagram. Ces trucs sortiront bien à l’avenir [when] Je deviens vraiment populaire. ”

Un fan lui a demandé si elle ferait de la nouvelle musique à un moment donné, car cela fait maintenant environ un an que sa résidence à Las Vegas a pris fin, il a dit: “En fait, je ne l’ai pas vue faire beaucoup de musique du tout. Je ne sais pas pense que … je ne sais pas, mec.

“Je ne sais même pas. Je me souviens d’une fois où je lui ai demandé, je lui ai dit: ‘Maman, qu’est-il arrivé à ta musique?’ et elle a dit: “Je ne sais pas, chérie. Je pense que je pourrais juste arrêter.” Je me dis: “Quoi? Que dites-vous? Par exemple, savez-vous combien de banque vous faites avec ces trucs?” “

Mots clés: Britney Spears

Retour au flux

.