Britney Spears regrette d’avoir envisagé de supprimer le tatouage assorti qu’elle a obtenu avec Kevin Federline

C’était le genre de chose que les jeunes amoureux font, et c’est le genre de chose que certains regretteront les années suivantes. Les tatouages ​​de couples assortis peuvent être adorables pour un nouveau couple frais, mais si cet amour ne dure pas, ils peuvent devenir un rappel d’un chapitre de votre vie dont vous ne voudrez peut-être pas qu’on vous rappelle chaque jour.

Britney Spears fait face à ce carrefour car elle admet qu’elle regrette le tatouage de couple qu’elle a obtenu avec l’ancien mari Kevin Federline, et envisage de le faire retirer.

Le jeune couple s’est fait tatouer une paire de dés aux poignets lors de ses vacances en Irlande en 2004 – la même année où ils se sont mariés – et Britney dit qu’elle n’est même pas fan de l’encre pour le corps. Les dés de Spears sont roses tandis que ceux de Federline sont bleus.

Dans un article sur sa page Instagram avec le tatouage visible, Spears a écrit: “Albert Einstein a dit” Dieu ne joue pas aux dés avec l’univers “… alors peut-être que je n’aurais pas dû avoir les dés roses 7 sur mon bras gauche 🤔🤔 🤔🤔🎲🎲 !!!!! “

Elle a fermé sa pensée avec la question, “devine je devrais l’enlever?!? !!!!”

De toute évidence, elle y pense, mais rien n’indique si elle le fera ou non. Et ses fans ont des sentiments mitigés à ce sujet. “NOOO QUEEN ce tatouage est ICONIQUE”, a écrit un dans les commentaires, tandis que plusieurs autres ont convenu qu’il était “iconique”.

Ce ne serait pas la première fois que Spears passe sous l’aiguille pour enlever l’encre, avec E! Nouvelles notant qu’elle avait un autre tatouage retiré de son cou en 2008. Celui-ci était un tatouage de la kabbale inspiré de Madonna.

Hollywood Life a souligné que Spears avait en fait neuf tatouages, la première à 18 ans. Elle n’a pas été encrée depuis 2009, alors peut-être que son attitude à l’égard de l’idée des tatouages ​​a changé au cours de la dernière décennie.

Peut-être que la morale de cette histoire est que si une fille “n’aime même pas l’encre”, une fille ne devrait pas obtenir d’encre en premier lieu. Serait-ce juste le début d’une purge d’encre de masse, ou Spears cible-t-elle peut-être celle-ci en raison de sa connexion à Federline?

Alors que leur romance s’est terminée il y a des années, en 2007, Federline et Spears ont maintenu une relation de coparentalité pour leurs deux fils Sean et Jayden, maintenant âgés de 14 et 13 ans, respectivement. Il a offert un soutien continu à Spears alors qu’elle a traité plusieurs problèmes liés à la santé et à la santé mentale au cours de la dernière année.

La photo est venue dans le cadre d’une série de publications que Spears a partagées avec ses fans mettant en lumière une multitude d’articles qui avaient autrefois appartenu à sa grand-mère, y compris le maillot de bain blanc vintage qu’elle a vu porter sur la photo de tatouage.

