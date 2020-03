Britney Spears s’adresse aux gens qui critiquent ses publications sur Instagram

Britney Spears est de retour sur les ennemis.

Mardi, la pop star, 38 ans, s’est rendue sur Instagram pour s’adresser à des personnes qui “critiquaient” ses publications et partageaient des commentaires “méchants”. Selon Spears, certains critiques ont été “offensés” par sa publication sur les chevaux, tandis que d’autres semblaient avoir un problème avec l’arrière-plan que la chanteuse utilisait pour ses photos.

Sous-titrant une photo d’une citation qui disait: “Personne ne vous regarde plus fort que les gens qui ne peuvent pas vous supporter”, a écrit Spears. “J’ai lu beaucoup de choses en ligne sur des gens critiquant mes messages … disant que je publie les mêmes 15 photos avec le même fond rouge et portant le même maillot de bain blanc.”

“Pour moi, je suis vraiment excité à propos de mes messages …. et j’aime les partager avec vous tous !!!!” elle a continué, se référant à une série de photos elle a partagé plus tôt ce mois-ci. “Je n’ai jamais possédé de maillot de bain blanc auparavant et j’ai simplement aimé le fond rouge !!!! La lecture de tous les commentaires méchants me fait vraiment mal … et je voulais partager parce que vous ne devriez vraiment pas tout dire de ces choses méchantes pour quelqu’un que vous ne connaissez même pas …. cela vaut pour intimider quelqu’un vraiment !!!!!! “

Le gagnant du Grammy semblait alors faire allusion à la pandémie mondiale de coronavirus. “Les moments difficiles comme ceux que nous vivons actuellement devraient vraiment nous apprendre à être gentils les uns avec les autres …. !!!!!!”

Spears a conclu: “PS, j’ai vu des gens offensés par moi en publiant des informations sur les chevaux hier … Je suis vraiment désolé si j’ai offensé quelqu’un. Je pense qu’il est important de voir des choses qui apportent du bonheur pendant les moments difficiles et qui peuvent parfois aider les gens !!!! Je vous aime tous …. restez en sécurité … et soyez gentil !!!!! “

Ce n’est pas la première fois que Spears appelle les ennemis. En décembre, la chanteuse “Toxic” a dit qu’il lui avait été “difficile” de poster souvent à cause de gens “méchants”.

“Joyeuses fêtes mes amis !!!!” Lances sous-titrées une vidéo de sa danse. “J’adore partager avec vous tous … mais il a été difficile de continuer à vouloir partager parce que les gens disent les choses les plus méchantes !!! Si vous n’aimez pas un message … gardez-le pour vous et ne suivez pas cette personne !! ! Il n’y a aucune raison de faire tout son possible pour faire des commentaires méchants et intimider les gens😢😢😢 “

“Restez heureux et gentils en cette période des Fêtes, vous tous et Dieu vous bénisse !!!!!” conclut-elle.

Le petit ami de la star, Sam Asghari, a fait écho à ses réflexions sur l’intimidation dans la section des commentaires.

“Il est si facile de cyber-attaquer et de se cacher derrière leurs téléphones et d’écrire des commentaires méchants, mais quand ils vous rencontrent dans la vraie vie, tout à coup, ils agissent comme s’ils étaient un grand fan et veulent une photo”, a déclaré Ashgari a écrit à l’époque.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Celebrity Beach Bods

Instagram

Britney Spears est prête pour le printemps dans ce bikini en peau de serpent à peine là